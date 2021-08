Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Calano i contagi rispetto a martedì scorso, quando erano stati 94. Salgono i ricoveri, con tre malati in Rianimazione. In Fvg su 4.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,28%. Sono inoltre 1.181 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (1,61%). Nessun decesso ci sono tre persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri...