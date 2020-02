IL FENOMENO

UDINE Altro che assalto alla diligenza. A Sevegliano, in due giorni sono state bruciate dagli acquirenti qualcosa come quarantamila mascherine. A Magnano, secondo i calcoli del titolare, in una ventina di giorni, l'azienda ha venduto più di quanto non avesse fatto in tutti i dodici mesi del 2019. Scene dall'era del coronavirus, che anche in Friuli fa incetta di disinfettante, presìdi di protezione e vettovaglie varie.

LE AZIENDE

«Una cosa mai vista, che sta continuando con proporzioni inimmaginabili», dice il titolare della ditta di Magnano. Ieri, non c'era più neanche una mascherina, in attesa dei nuovi arrivi («Ci riforniamo da un produttore italiano: siamo stati i primi in Friuli»). «Per ora non è rimasto neanche un pezzo. Quelle programmate sono state vendute alle aziende nostre clienti, quelle libere sono andate a ruba. Ieri, in un solo giorno, ne avremo vendute una decina di migliaia. Per farsi un'idea delle proporzioni di questo boom scatenato dall'emergenza coronavirus, questo febbraio, quindi in poco più di venti giorni, abbiamo venduto più mascherine di quante non ne abbiamo vendute in tutto il 2019». Per far fronte alle richieste di privati ed aziende, «abbiamo dovuto fare extraturni», sostiene. Ma, dice, «mi creda, non stiamo festeggiando il fatturato extra. Non è un bel lavorare con questi ritmi». Scene da assalto al treno anche a Sevegliano di Bagnaria Arsa dove si trova il quartier generale della società Guanti Candotti. «Come gli scaffali svuotati nei supermarket. È la prima volta che assisto ad un fenomeno del genere. E speriamo che sia anche l'ultima», dice con filosofia Lorenzo Candotti, uno dei titolari dell'azienda di famiglia. Di fronte alle cifre da urlo avvistate sui siti di commercio on line in questi giorni di frenesia, la società, spiega, ha scelto di mantenere i prezzi di sempre. «Ragiono da uomo vecchio stampo. Siccome c'è un problema, cerchiamo di accontentare tutti, a cominciare dai medici locali. Abbiamo visto anche noi che su internet viaggiano anche a sessanta euro l'una, mascherine che costano in realtà anche meno di due euro. Noi le stiamo vendendo ai prezzi di sempre: l'emergenza coronavirus è un problema abbastanza pesante per la salute. Ma ormai le mascherine sono agli sgoccioli, le teniamo per i nostri clienti abituali. Ci sono aziende che hanno raddoppiato i consumi. Per fortuna avevamo fatto un po' di scorta». Quante ne avrà vendute? «Penso, tranquillamente, trentamila o quarantamila nel giro di due giorni. Fra ieri (lunedì ndr) e oggi (ieri ndr) c'è stato un vero e proprio assalto. Ma la stessa situazione ha riguardato anche i miei concorrenti». Per il futuro, spiega, «le mascherine di produzione europea arrivano con il contagocce», quelle di origine cinese e indiana «non si sa, dicono che le potrebbero bloccare». Intanto, la richiesta non si ferma. «Tutti hanno fatto scorta, anche le aziende grosse. Come il cibo nei supermercati, questi prodotti sono andati a ruba». Alla Del Torre di Pradamano, dal 1978 attiva nel settore dell'abbigliamento professionale e da lavoro e dell'antinfortunistica, il messaggio registrato per il risponditore automatico chiarisce che le mascherine e l'igienizzante per le mani sono terminati e che «le disponibilità in futuro saranno ridotte. Accetteremo solo ordini scritti pervenuti via mail dalle aziende con partita Iva già nostre clienti». Il consiglio ai privati è di rivolgersi alle farmacie di fiducia.

