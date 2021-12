Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPRESEUDINE La Icop è la prima impresa di costruzioni tra i 200 migliori datori di lavoro per le donne in Italia, precedendo di misura la partecipata di Stato Webuild.È quanto emerge dallo studio Italy's Best Employers for Women 2021 condotto dall'Istituto Tedesco Qualità Iqf.La ricerca, giunta alla seconda edizione, ha selezionato i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia su un campione di 2mila aziende analizzate e 45...