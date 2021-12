IMPRESE

AMARO Sarà attiva dal prossimo gennaio una nuova sede di Adecco Italia spa nella zona industriale di Amaro. Gli uffici, al servizio di imprese e lavoratori, saranno collocati accanto alla mensa interaziendale self service ristorante La Tavola di Carnia, presso il Centro Polifunzionale di proprietà del Carnia Industrial Park. Adecco è un'agenzia per il lavoro con un team di 1500 professionisti e oltre 300 filiali; impiega ogni giorno più di 35.000 persone ed è partner di oltre 8.000 aziende. La nuova sede di Amaro si aggiunge alla storica filiale collocata nel centro di Tolmezzo e sarà inizialmente operativa tutte le mattine dalle 9 alle 13. Contestualmente al nuovo insediamento, il Carnia Industrial Park ha sottoscritto con Adecco un accordo di collaborazione, analogo a quello con le altre due agenzie aventi sede in Carnia, che va ulteriormente ad ampliare il pacchetto di servizi di consulenza e assistenza, a condizioni commerciali preferenziali, dedicate alle aziende del Parco. È un'operazione che abbiamo fortemente voluto commenta il direttore del Carnia Industrial Park, Danilo Farinelli e sono lieto che Adecco abbia accolto la nostra proposta di insediamento. La crescita delle aziende è spesso condizionata dalla difficoltà di trovare competenze adeguate. La presenza dell'Agenzia al centro della zona industriale di Amaro, in un'area di intenso transito veicolare e pedonale, auspichiamo consenta, sia ai lavoratori che alle imprese, di disporre di un interlocutore professionale in grado di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Stefania Marcolin, direttore delle operazioni Adecco in Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto: Siamo particolarmente orgogliosi di approdare nel cuore della Carnia, area socio-economicamente rilevante in cui il Carnia Industrial Park sta portando avanti da tempo un importante lavoro per permettere a tutta la zona di crescere economicamente, sia dal punto di vista dell'attrattività che della competitività, tutto questo attraverso la creazione delle condizioni ideali per l'insediamento di nuove imprese.

