TAVAGNACCO Il 5 ottobre parte il nuovo anno accademico' della Autostar Sales Academy, l'accademia di formazione di Autostar, il brand di concessionarie del triveneto facente parte del Gruppo Autotorino, principale dealer italiano. I 12 candidati selezionati potranno approfondire la teoria e la pratica della consulenza commerciale in ambito automotive e, dopo il diploma, guadagnarsi la possibilità di entrare ufficialmente nella squadra delle 10 filiali Autostar del Triveneto. I partecipanti saranno scelti tra coloro che si candideranno entro il 30 settembre sul portale https://landing.autostargroup.com/sales-academy. A oggi oltre 200 giovani, ragazze e ragazzi con età compresa tra i 20 e i 30 anni, hanno già inviato la propria candidatura.

Al format sono state aggiunte alcune specificità nei contenuti e nei metodi - alcune pensate appositamente per affrontare preparati questo particolare periodo-; è stato creato un intero corso dedicato alle proposte elettriche e ibride delle case automobilistiche, e sarà approfondito il tema dei canali digitali di contatto, diventati uno strumento indispensabile durante i mesi del lockdown. «La Autostar Sales Academy commenta Mattia Vanini, responsabile d'area per il Gruppo - assume un aspetto importante nella creazione di valore nel servizio offerto al pubblico, poiché permette di garantire una continua crescita in termini di qualità attraverso la risorsa più importante: le persone. Rappresenta una grande opportunità per chi, anche senza esperienza specifica nel settore, sente di possedere un talento, una passione e desidera entrare nel mondo Automotive. Il nostro percorso formativo permanente ne accompagna la crescita in prospettiva professionale».

La formazione in aula avverrà presso la sede Autostar di Tavagnacco, mentre la pratica avverrà in affiancamento su più sedi equamente distribuite tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

