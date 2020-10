L'APPELLO

UDINE Indicazioni puntualissime su contribuzioni, sostegni per chi deve prendersi cura di anziani e disabili oltreché dei figli minori, sgravi fiscali, promozione di start up e consolidamento delle aziende esistenti al fine di raggiungere un obiettivo preciso: «Incentivare la creazione di nuove micro e piccole imprese femminili e mettere in pratica strumenti per rafforzare la competitività e l'accesso al credito delle imprese esistenti, oltreché per conciliare lavoro-famiglia delle imprenditrici e più in generale delle donne».

Sono quelle che ha fornito il Movimento Donne Impresa Fvg di Confartigianato alla Regione per contribuire alla stesura della legge quadro sulla Famiglia che sarà varata nei primi mesi del 2021, come ha anticipato l'assessore regionale di riferimento, Alessia Rosolen, nei recentissimi Stati generali della Famiglia svoltisi a Udine per volontà dell'amministrazione regionale.

«Attingendo all'esperienza delle imprenditrici associate, abbiamo proposto una serie di possibili interventi su tre macro aree spiega la presidente del Movimento di Confartigianato Fvg, Filomena Avolio: conciliazione dei tempi di vita/lavoro; promozione dell'occupazione femminile; assegni familiari, detrazioni, contributi, pensioni, lavoro agile e formazione».

Al 2019 erano 8.385 le imprenditrici artigiane in regione (fonte Inps), il 23,3% del totale degli artigiani. Incidenza di artigiane nelle province: Trieste 22%, Gorizia 25%, Pordenone 24,3%, Udine 22,9%.

Riguardo alla conciliazione, il Movimento Donne Imprese Fvg ha proposto, tra l'altro, di riconoscere i contributi figurativi Inps per il periodo in cui l'imprenditrice/tore è costretto a ridurre l'attività per occuparsi dei genitori anziani o familiari non autosufficienti. «Occorre ricordare che sottolinea la presidente Avolio -, l'elevata percentuale di popolazione anziana presente in Friuli Venezia Giulia necessita di assistenza». Per rispondere poi al problema della bassa natalità, occorre «avere chiaro che dobbiamo assicurare una tranquillità economica ai genitori, oltreché servizi per i minori e per le persone anziane che gravitano sulle famiglie friulane».

Tra le proposte per la conciliazione, quindi, il Movimento ha perciò aggiunto la necessità di riconoscere i contributi figurativi Inps per la maternità (fino a un massimo di 12 mesi) e prevedere la possibilità di sospendere gli obblighi contributivi ai fini pensionistici in tale periodo; di incentivare, soprattutto in presenza di più figli, tramite la detassazione del lavoro femminile, il ritorno al lavoro della madre lavoratrice. In tal senso, Avolio ha fatto riferimento al Fondo famiglia compartecipato tra Stato e Regione - per pagare il periodo di maternità al 100% -, sul modello del Trentino Alto Adige.

Per la promozione dell'occupazione, il Movimento ha evidenziato la necessità di «attuare la vera parità di genere incentivando anche gli uomini a dedicare tempi di cura ai propri familiari e forme di credito agevolato e corsia preferenziale negli istituti bancari per donne imprenditrici». Le artigiane del Friuli Venezia Giulia sollecitano inoltre la Regione a contribuire all'adeguamento degli assegni familiari al costo della vita. Non da ultimo, abbassare l'età pensionabile per la donna, sia per titolari che per dipendenti, nei casi certificati in cui la donna sia stata impegnata nella cura dai 2 figli in su e si sia occupata della cura di anziani e disabili. Sul fronte imprenditoriale favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la nascita di start up con almeno il 50% di donne nella governance e nella forza lavoro, valorizzare lo smart working,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA