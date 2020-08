IL CASO

UDINE Dopo la levata di scudi dei Comuni di Pozzuolo e Campoformido, con osservazioni critiche e richieste di monitoraggi e misure di mitigazione, e dei comitati (il Cordicom e il gruppo per la difesa del territorio di Zugliano, che ha chiesto che la Via si concluda con parere negativo), anche l'Arpa Fvg fa le pulci al progetto di Bionet per l'impianto udinese destinato a produrre a regime ogni anno circa 3,8 milioni di metri cubi di biometano, in grado di soddisfare i consumi di circa tremila famiglie oltre che di alimentare i mezzi della flotta di Net. Un'operazione maxi-taglia, che prevede un investimento complessivo di circa 42 milioni di euro (comprensivo dei contributi pubblici di circa 8 milioni) con una convenzione per la gestione dell'impianto per 25 anni da parte di Bionet.

LA NOTA

Con una nota di sette pagine del 17 agosto scorso, firmata dal responsabile dell'ufficio Massimo Telesca, nell'ambito della procedura di Autorizzazione integrata ambientale, l'Agenzia mette i puntini sulle i. Per esempio, sulla potenzialità impiantistica per la lavorazione delle due tipologie di scarti (35mila tonnellate all'anno per la Forsu, la frazione organica del rifiuto solido urbano, e 19mila per la Fop, la frazione organica putrescibile), l'Arpa chiede di chiarire «quale sia il contributo alla capacità impiantistica, in termini di quantità annua e giornaliera, dei rifiuti provenienti dal sistema di raccolta afferente alla Net», vista la vicinanza alle case, anche al fine di valutare meglio «l'effettiva necessità dell'opera in termini di fabbisogno impiantistico regionale». Su rifiuti e compost, Arpa chiede di dettagliare «le procedure di accettazione e caratterizzazione dei rifiuti in impianto, di specificare se, fra i rifiuti prodotti dall'impianto, sarà compreso, anche solo in parte, il colaticcio che si genera durante lo stazionamento della Forsu e della Fop in entrata all'impianto». Poi c'è il capitolo odori, che tanto preoccupa Pozzuolo e Campoformido per gli abitati più vicini e sottovento (entrambi i Municipi hanno chiesto un tavolo con i Municipi contermini). In considerazione del fatto che «una possibile fonte diffusa di emissioni di odori è rappresentata dai camion che trasportano i rifiuti in impianto», l'Arpa chiede quanti mezzi entreranno ogni giorno e quali percorsi faranno, ma anche una lista delle misure di pulizia e mitigazione degli odori adottate. Inoltre, viene sollecitato che ci sia una doppia corsia in ingresso e uscita, per evitare che si sporchino le ruote. Secondo Arpa, poi, la società «deve chiarire alcune incongruenze riguardanti il contributo odorigeno dei mezzi conferenti». Per gli scarichi, la nota richiede chiarezza sul destino delle acque usate per lavare i veicoli, «potenzialmente contaminate da oli e idrocarburi», visto che sembra «che per tali acque sia previsto il conferimento direttamente al depuratore comunale». Bionet punta molto sui biofiltri contro le emissioni in atmosfera, ma Arpa rileva delle «incongruenze riguardo all'individuazione della portata nominale del biofiltro dedicato all'area di Compostaggio, maturazione, Sbr. Tale dato pare sottostimato rispetto alle portate delle aree di impianto che il biofiltro deve servire; ciò riveste particolare importanza poiché possono, di conseguenza, essere state sottostimate anche le emissioni odorigene e i relativi impatti. Lo studio di impatto odorigeno, pertanto, deve essere rivalutato». L'Agenzia ritiene che dentro l'area di ricezione degli scarti non ci debba essere alcuno stoccaggio di rifiuti, ma chiede anche un doppio portone e veicoli coperti per il trasporto dei rifiuti. Gli appunti di Arpa si concentrano poi su una serie di imprecisioni e di dati che non battono, perché riportati in modo diverso in più punti degli elaborati presentati. Secondo Arpa «i metodi di analisi delle emissioni in atmosfera sono per la maggior parte non idonei».

M5S

Secondo il consigliere regionale Cristian Sergo e il suo omologo comunale Domenico Liano (M5S), che già avevano criticato il progetto, ora «Arpa ha disintegrato il progetto di realizzazione dell'impianto di compostaggio della Net in via Gonars a Udine. Molte delle perplessità espresse dal MoVimento 5 Stelle sono state recepite anche dall'Agenzia regionale per l'ambiente. Arpa Fvg ha chiesto, tra le altre cose rilevate, di esplicitare quale sia il contributo alla capacità impiantistica dei rifiuti provenienti dal sistema di raccolta afferente alla Net». Secondo Sergo, «solo questa analisi dovrebbe portare a capire che non c'è alcuna necessità regionale per la realizzazione di questo impianto e che anche così fosse non c'è alcuna necessità di realizzarlo così vicino alle case. Ma dalle sette pagine di osservazioni sono molti i passaggi in cui si contestano duramente i documenti presentati e le contraddizioni presenti nel progetto». «Di tutto questo la Commissione ambiente del Comune di Udine non ha voluto assolutamente tenere conto. Anche sulla viabilità incalza Liano - ci sono delle contraddizioni. Infatti in Commissione il direttore Fuccaro ha ammesso che si stava trattando con società del Pordenonese per conferire nell'impianto tonnellate di rifiuti della destra Tagliamento». Secondo loro serve chiarezza «perché con questo impianto vengono ipotecate le tasse dei cittadini di gran parte della ex Provincia di Udine, e non solo del capoluogo, per i prossimi 25 anni».

Cdm

