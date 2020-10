I NUMERI

UDINE Schizzano verso l'alto i numeri dei contagi in regione. Da un giorno all'altro sono stati rilevati 72 nuovi casi, il dato più alto da metà aprile. In provincia di Udine i nuovi contagi registrati ieri erano 26, che hanno fatto passare il computo dei positivi da inizio epidemia da 1.673 a 1.699. Come emerge dalla nota ufficiale emanata dal vicepresidente Riccardo Riccardi, con il ricovero a Udine di un uomo (nato nel 1939) salgono a sei (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre sale a 26 il numero dei ricoverati in altri reparti con l'ospedalizzazione di una persona di 64 anni e di una di 76 anni rispettivamente a Trieste e Udine. Fra i positivi anche due bimbi di meno di un anno.

LE SCUOLE

Primo contagio all'Einaudi di Palmanova, che conta circa 300 alunni. Come spiega il preside Oliviero Barbieri, «una ragazza di terza ha fatto il tampone in seguito al contact tracing per casi esterni alla scuola e ha scoperto di essere positiva. Abbiamo sospeso le lezioni della classe, che farà didattica online fino all'esito del tampone. Poi il Dipartimento di prevenzione ci dirà come procedere. Una ventina di alunni farà il test dopodomani (domani ndr), mentre 8 insegnanti lo faranno domani (oggi ndr)». Questo, rammenta, «è il sesto caso» nelle scuole che dirige, dopo quelli al Malignani e all'Einstein di Cervignano. Sempre in provincia, sono risultati positivi un insegnante e due alunni alla primaria di Moruzzo, come comunicato dalla Regione. Sono in corso accertamenti anche in scuole pordenonesi (Grigoletti, Majorana e Kennedy, oltre alla materna di Torre). La Regione segnala anche che «sono risultati affetti da coronavirus alcuni contatti extrascolastici della docente dell'istituto Buonarroti di Monfalcone colpita dal coronavirus. Vanno segnalati due casi di Covid-19 tra i disabili seguiti dal Consorzio isontino servizi integrati (Cisi) e l'accesso al Pronto soccorso di Pordenone di una ospite di Casa Serena di 83 anni già positiva al coronavirus, al quale non è seguito il ricovero della paziente. È in corso un accertamento per un possibile caso d'infezione di un operatore sanitario di Trieste. Sono stati avviati accertamenti sul personale di un'azienda operante nel campo delle spedizioni di Trieste, su un dipendente di Fincantieri e su alcuni lavoratori delle aziende dell'indotto».

PARERE

«Anche il Friuli Venezia Giulia, d'intesa con le altre Regioni, ha espresso un primo parere positivo sulla bozza del documento di strategia e pianificazione elaborata dal ministero della Salute e dall'Iss per la prevenzione e la risposta al Covid-19 nel periodo autunnale e invernale, testo che sarà ora preso in esame dalla Conferenza dei Presidenti per la definitiva approvazione». Così si è espresso Riccardi, dopo la riunione della commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Il documento, oltre a individuare strategie e attività di contrasto alla pandemia in linea con le azioni avviate a livello comunitario, dedica una sezione alle Regioni ipotizzando una serie di scenari possibili in relazione al numero di casi, al livello di circolazione del virus e all'incidenza sul sistema sanitario di riferimento. «È un testo condivisibile e di utile supporto con contenuti operativi e linee guida a cui le Regioni possono fare riferimento per il contenimento del virus anche in relazione alla riapertura delle scuole e delle università. Il suggerimento condiviso in commissione Salute è che nella stesura definitiva si configuri come un documento ancora più chiaro e dettagliato negli aspetti tecnici, ma diventi non vincolante, lasciando libertà di azione alle amministrazioni regionali di fronte a nuovi e improvvisi focolai da circoscrivere in tempi brevi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

