IMMOBILIARE

UDINE Il fermo delle attività causato dal Coronavirus ha fatto sentire anche in Friuli Venezia Giulia, così come a livello nazionale, i suoi effetti sulle compravendite immobiliari anche nel secondo trimestre del 2020. I volumi transati si sono contratti a livello nazionale - del 27,2%, con un peggioramento rispetto al primo trimestre. A rendere noto il dato, fotografando la situazione attuale, è il gruppo Tecnocasa.

LO SCENARIO

«Era prevedibile un risultato di questo genere visto che ad aprile si era in pieno lockdown, a maggio si è ripartiti in sordina e solo a giugno il mercato ha iniziato a riprendersi con più vigore viene riferito - la contrazione ha interessato anche le grandi città che hanno chiuso il trimestre con un calo del 26,3%, in linea con il dato nazionale». Tra le metropoli spiccano Napoli (-35,8 %), seguita da Palermo (-34,2%). Il calo minore c'è stato a Genova -19,9%.

IN REGIONE

In Friuli Venezia Giulia specificatamente a Pordenone - le compravendite sono scese a quota 167 nel secondo trimestre dell'anno: erano 187 nello stesso periodo del 2019. Si è registrato dunque un calo pari al 10,7%. Diminuzione considerevole anche a Udine: erano 380 nel secondo trimestre dell'anno scorso mentre nello stesso periodo di quest'anno sono scese a 293 registrando così un calo pari al 22,9%. L'analisi del compravenduto realizzato dalle agenzie Tecnocasa evidenzia che, nel secondo trimestre del 2020, a livello generale, il 78% ha acquistato come prima casa, il 5,5% come casa vacanza ed il 16,5% per investimento. La componente di acquisto di prima casa è in aumento, mentre si è contratta quella destinata all'investimento. «È un effetto riferisce il gruppo immobiliare - diretto della pandemia che ha messo in stand by gli investitori e ha dato una spinta all'acquisto della casa principale».

LA CASA

L'acquisto dell'abitazione resta sempre prioritario per gli italiani come è emerso dai dati importanti registrati sul nostro portale durante la pandemia. I mutui più convenienti sono una spinta all'acquisto dell'abitazione a cui fa da contraltare l'incertezza per la situazione economica del Paese e per l'andamento dell'occupazione. Confermati, quindi, il ridimensionamento dei volumi di circa 100mila compravendite rispetto alla chiusura del 2019. I prezzi potrebbero oscillare tra -3% e 0%.

Elisabetta Batic

