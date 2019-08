Immobili, vendite in crescita a Udine I prezzi più alti a Lignano e a Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOUDINE Una casa in città, un affare non alla portata di tutti, ma in tanti sono disposti a spendere. A Udine la quotazione media è di 1.248 euro al metro quadrato e le vendite semestrali hanno toccato quota 810, con un incremento del 54% su base annua. Via Gorghi, piazza Primo Maggio, viale della Vittoria, via Antonini, via Cosattini e via del Gelso sono le più gettonate. Qui, per le abitazioni di tipo economico si va da 1.072 euro al mq, per le case di seconda fascia ubicate in zone di minor pregio, ai 1.250 in fascia media e fino a...