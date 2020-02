ZOPPOLA

Sono iniziati i lavori di demolizione di un immobile privato di via Roma. L'allestimento delle impalcature (nella foto) è stato evidenziato dal consigliere d'opposizione Gianni Sartor, molto attivo sui social, con un post, in cui ricorda: «è la casa sulla quale avevo puntato l'attenzione. Ora, finalmente, è iniziata la demolizione». Il riferimento è al primo post in cui scriveva: «è mai possibile che un'amministrazione comunale permetta un simile scempio? Va beh che si chiama via Roma e rappresenta bene la situazione della capitale, ma siamo in Friuli qui». Il tono scherzoso, ma non troppo, evidenziava lo stato in cui si trovano da anni alcuni immobili privati che s'affacciano sulla strada. Sarà una coincidenza, ma uno di questi edifici fatiscenti indicati da Sartor, nello specifico quello accanto a un negozio di gioielleria/orologeria, in questi giorni ha visto il montaggio di un'impalcatura esterna e l'avvio dei lavori. Dal municipio confermano che è pervenuta da parte della proprietà privata la pratica di demolizione integrale dell'immobile. La prescrizione da parte degli uffici comunali è che tale intervento non vada a pregiudicare la staticità degli edifici di proprietà diverse posti accanto.

E.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA