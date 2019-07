CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRATIUDINE Sono partiti ieri mattina dal centro di accoglienza di via Cividale i primi migranti dei trecento destinati a lasciare Udine e dintorni, «Per questi trasferimenti abbiamo individuato 250 uomini della caserma Cavarzerani - come spiega il viceprefetto Gloria Allegretto - e altri 50 da altri gestori che si occupano degli appartamenti della rete di accoglienza».GLI SCAGLIONISu tre pullman diretti nelle Marche ieri sono salite «150 persone, quasi tutti uomini singoli provenienti dalla Cavarzerani - come spiega Allegretto -, oltre...