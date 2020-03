Dopo il rinvio all'autunno del referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari, in programma per il 29 marzo, arriverà anche quello per le elezioni comunali, che in Fvg avrebbero dovuto svolgersi a maggio. È probabile che l'appuntamento sia spostato a ottobre. A decidere dovrà essere la Giunta regionale che potrebbe intervenire sul tema già domani, dato che ormai le condizioni imposte dall'emergenza coronavirus rendono difficilmente praticabile un'adeguata campagna elettorale e nei tempi previsti dalle norme. Avrebbero dovuto aprire le urne 12 Comuni e le consultazioni si sarebbero chiuse in una giornata, non essendoci in previsione ballottaggi (al voto tutti enti con meno di 15mila abitanti). Il Comune più grande chiamato al rinnovo è Cividale (11.378). Interessati all'appuntamento anche Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Valvasone Arzene, Travesio (Pordenone); Ovaro, Premariacco, Varmo e Cividale (Udine) e Villesse in (Gorizia). Il secondo Comune più popoloso è Caneva, con 6.504 abitanti, seguito da Montereale Valcellina, 4.517 e da Premariacco con 4.187. Fanalino di coda Barcis (261), quasi alla pari con Andreis (282).

