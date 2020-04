È andata storta la festa organizzata da alcuni amici in una abitazione di Ruda. Il volume troppo alto della musica ha attirato le attenzioni dei carabinieri impegnati nell'attività di controllo del territorio. E così per i cinque sono scattate le sanzioni. Protagonisti cinque conoscenti tra cui il proprietario dell'abitazione: un 53enne, un 56enne, un 27enne, un 66enne, un 49enne. Il fatto è accaduto verso 23.15 di venerdì. I militari dell'arma della Stazione di Fiumicello Villa Vicentina, li hanno raggiunti nell'abitazione, guidati dalla musica; all'interno hanno sorpreso le cinque persone riunite per una festa che sono state subito invitate a fare ritorno nelle loro case: per loro è scattata la multa. In provincia di Udine sono stati 1580, nella giornata di venerdì, i controlli sulle strade effettuati dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle restrizioni anti-contagio. Sono state sanzionate 51 persone, che si trovavano fuori casa senza un valido motivo. Una è stata denunciata per false attestazioni. A livello regionale, invece, sono 4.476 le persone controllate: 159 sono state sanzionate per inosservanza e due sono state denunciate per falso. Denunciata anche una persona trovata fuori casa, nonostante fosse positiva al coronavirus. Durante le verifiche, altre quattro persone sono state denunciate per altri reati. Le forze dell'ordine hanno controllato anche 1.200 esercizi commerciali e tre titolari di attività sono stati sanzionati. Si sono fatti rivedere pure i ladri, che nei giorni scorsi, in una farmacia di Palmanova, hanno rubato otto prodotti per la cura del corpo tra cui alcune creme estetiche; il danno non sarebbe elevato in termini economici ma dopo la denuncia indagano i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA