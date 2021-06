Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTIUDINE Il coronavirus presenta il conto anche ad Arcs. Nel 2020 l'Azienda regionale di coordinamento per la salute ha dovuto far fronte a maggiori costi per i centri di quarantena, per la gestione delle chiamate agli screening di prevenzione anticovid, ma anche per la manovra del personale, per gli incentivi ai dipendenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.Alla fine il bilancio di esercizio 2020 appena pubblicato...