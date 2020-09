CHIESA

UDINE La Chiesa friulana nell'anno del Covid-19 ha dovuto ripensare e soprassedere a diversi aspetti della propria vita comunitaria, ma il virus non scalfisce l'appuntamento con il pellegrinaggio a Madone di Mont: oggi appuntamento alle 14.15 a Carraria di Cividale, per salire al santuario di Castelmonte percorrendo a piedi i 7 chilometri di distanza, accompagnati dalla preghiera e dai canti. Accade così ogni 8 settembre dal 1976, quando il Friuli distrutto dal terremoto salì a piedi, guidato dall'allora arcivescovo monsignor Alfredo Battisti, a chiedere alla Madonna la forza per proseguire e il dono della speranza nella rinascita. Nel 2020 «i motivi che ci animano sono più d'uno e tutti importanti», sottolinea l'arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato che guiderà i pellegrini nella salita. «In primo luogo pregheremo insieme la santa Vergine affinché ci ottenga la grazia di essere preservati dall'epidemia di Coronavirus che ancora serpeggia nel nostro Paese», spiega. Il secondo luogo, allo sguardo materno e misericordioso di Maria sarà affidato il cammino della diocesi e il nuovo anno pastorale. «Continueremo ad attuare il progetto diocesano prosegue -, impegnandoci a superare i problemi provocati dall'epidemia e dalle sue conseguenze». Infine, «affideremo i bisogni delle parrocchie e dei singoli, rinnovando la volontà di vivere la nostra fede cristiana con gioia e senza esitazione». Prevista una robusta partecipazione giovanile, a seguito del particolare invito rivolto dalla Pastorale dei giovani, che ha raccolto le istanze provenienti dal territorio e, in particolare, la volontà di ritrovarsi per un evento così significativo dopo un'estate anomala, in cui diverse delle consuete attività o non sono state svolte o hanno subito delle restrizioni. Mascherina e distanziamento durante la salita a piedi e anche sul piazzale ai piedi del santuario, dove alle 17 sarà celebrata la messa.

