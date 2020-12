IL MESSAGGIO

UDINE «Apriamo a Gesù i pensieri, gli stati d'animo e i desideri che portiamo nel cuore in modo che egli possa versarvi una goccia di quell'amore che solo lui può donare. Questo è il vero vaccino che immunizza la nostra anima da tristezze e rassegnazioni e rinvigorisce in noi il desiderio di vivere e di amare». È l'invito e l'augurio che l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, rivolge a ognuno per il Natale 2020, celebrato nel bel mezzo di una pandemia che ancora non indietreggia e continua a mettere alla prova. Perciò, l'arcivescovo adopera con una forza delicata le parole di incoraggiamento, consapevole che in questi frangenti guardare oltre e con fiducia è impegnativo. «Qui sottolinea infatti , siamo chiamati a reggere di fronte alla fragilità della vita, che è una realtà fondamentale, ma che cercavamo di camuffare. La pandemia ce l'ha invece sbattuta in faccia». Una prova che, «per cercare di viverla positivamente e non esserne schiacciati prosegue il presule , ci spinge ad avere il coraggio di trovare le radici della nostra anima, ponendoci l'interrogativo della fede, poiché è essa che genera speranza». Resta il fatto che il Natale, festa della luce, si celebra in un anno di morte. Un contrasto risolvibile? «Per risolverlo la strada c'è considera monsignor Mazzacato -, perché l'hanno già percorsa i pastori che in quella notte si sono recati a Betlemme. Erano in condizioni psicologiche ancora più dure della nostra, provati da un lavoro iniquo e da una condizione di emarginazione, eppure da quella grotta sono ripartiti con cuore nuovo. È un contrasto risolvibile sì ripete -, ma chiama in causa la profondità della coscienza». Un tempo, questo, per riprendere in mano anche la dimensione della relazione tra sé e l'altro. «In tempi di globalizzazione eravamo abituati a contatti facili, che sono altro dai rapporti. Perciò l'attuale digiuno di relazioni fisiche auspico sia una provocazione per riscoprire relazioni e prossimità vere».

I LUTTI

Oggi, alle 16, dopo essere risultato negativo al tampone, l'arcivescovo aprirà le celebrazioni di Natale con la messa alla Fraternità sacerdotale, la casa che ospita i sacerdoti anziani dove si sono avuti dieci decessi causa Covid. «Una prova pensatissima confida l'arcivescovo -, insieme a quella della perdita di 14 suore nella comunità francescana di Gemona e di un sacerdote salesiano. In un tempo in cui si dimentica velocemente, queste persone, insieme a tutti coloro che il virus ci ha strappato, non devono essere dimenticate. Possiamo donare loro un prezioso atto d'amore che si chiama preghiera di suffragio. Noi li raccomandiamo alla misericordia di Dio ed essi ricambiano, ricordandoci davanti al Signore. Non conosco modo migliore per ricordare i miei morti». Riferendosi in particolare ai sacerdoti diocesani, monsignor Mazzocato, li ricorda come «grandi testimoni della tradizione sacerdotale in Friuli e credo che ricordarli e tenere la loro memoria possa esser d'aiuto per tutti». Quest'anno l'arcivescovo deve rinunciare a celebrare la messa nelle carceri di Udine e Tolmezzo, ma ha inviato a ciascun detenuto un messaggio «di conforto e speranza», ricordando che «Gesù nasce in ogni luogo».

Sarà presente, invece, in cattedrale alle 20 per la celebrazione della messa «in Nocte» e venerdì la solennità del Natale sarà celebrata con la messa delle ore 10.30 in duomo, con diretta su Radio Spazio 103. Occasioni preziose per «mantenere la rotta», come l'arcivescovo raccomanda ai suoi sacerdoti, in una situazione in cui «ci sentiamo come su un battello nella bufera». Per ora, infatti, anche dal punto di vista ecclesiale «importante è mantenere i cammini fondamentali e in questa circostanza ci è data la possibilità di avere le chiese aperte e di poter vivere tutte le celebrazioni». Poi, anche per la Chiesa arriverà il momento «di una elaborazione dei segni dei tempi che stiamo vivendo e conclude l'arcivescovo sarà un tempo molto importante».

Antonella Lanfrit

