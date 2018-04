Il vino si trasforma in acqua potabile per l'Africa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVANIMIS Il vino grazie ad una grande gara di generosità si trasforma in pozzi di acqua potabile realizzati in Africa dal missionario friulano Dario Laurencig. Il miracolo si ripeterà anche quest'anno alla dodicesima edizione dell'imbottigliamento di Diamo un taglio alla sete si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio a Nimisnella cantina i Comelli in via Valle.Gli organizzatori i volontari che dal 2016 si sono costituiti nella onlus Diamo un taglio alla sete hanno messo a punto un programma ricco di novità. Oltre ai vini un...