LIGNANO Una pubblicità insolita ma dall'effetto sicuro. Lo confermano i numeri: oltre 18 milioni di persone raggiunte in tre mesi. Il veicolo promozionale questa volta è la musica o meglio le immagini che accompagnano il video di un delle hit più ascoltate e ballate in questa strana estate, Autostop di Shade; un videoclip girato in Friuli Venezia Giulia e in particolare sulla spiaggia di Lignano Pineta, tra il Pontile a Mare e l'arenile, con il rapper torinese, (alias Vito Ventura), protagonista di un video che dalla sua uscita in rete, alla fine di giugno, alle prime settimane di settembre è stato visualizzato da oltre 18 milioni di utenti. Persone, in particolare giovani e giovanissimi, che assieme alla musica del loro beniamino hanno potuto ammirare la spiaggia e il mare di Lignano Pineta, diventando spettatori di un messaggio promozionale di grande successo, come sottolinea Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta, «la proposta di trasformare la spiaggia e il Pontile a Mare nel set per le riprese del videoclip ci è arrivata da Fvg Film Commission e ci è sembrata da subito un ottimo mezzo per promuovere la località. Una scelta indovinata perché fra tutti quei milioni di visualizzatori ci sono sicuramente clienti e potenziali clienti di Lignano. A nostro giudizio una strada da percorrere anche in futuro, perché attraverso il cinema, la tv, i social media e la musica possiamo intraprendere delle campagne di comunicazione sostanzialmente a costo zero per la località ma di sicuro impatto». D'accordo su questa linea anche Bini: «Stiamo cercando ambasciatori del Friuli Venezia Giulia».

