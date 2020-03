Sono saliti a 23 i casi di Coronavirus in Fvg. Il nuovo caso riguarda una persona residente nell'area udinese e posta in isolamento domiciliare, ma le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Le persone in quarantena sono attualmente 250, mentre i tamponi che hanno dato esito negativo sono 369. Tra questi anche quello effettuato sulla persona fermata ieri a Udine e che era a bordo di un treno proveniente dalla zona di Lodi, come ha reso noto il vicegovernatore Riccardo Riccardi durante la videoconferenza con i quattro prefetti del Fvg. Quarantena a cui, invece, non è stato sottoposto il vicesindaco di Paluzza, Luca Scrignaro, come lui stesso ha tenuto a precisare con un post su facebook: Dalla serata di ieri circola su whatsapp un messaggio che è diventato virale. In tale messaggio si fa riferimento ad un provvedimento di quarantena nei miei confronti per un contagio da Covid-19, cosa che non ha nulla di veritiero. Oggi mi sono recato presso il Commissariato di Tolmezzo per presentare formale denuncia contro ignoti al fine di tutelare la mia persona e i miei familiari ma soprattutto di denunciare un falso allarme in un momento già di per sé molto delicato. A essere certe sono piuttosto le misure di contenimento che si fanno più restrittive. Dopo lo stop forzato di ogni attività a partire da ieri, tutte le sedute d'aula del consiglio regionale e le riunioni da parte delle commissioni resteranno sospese fino al 22 marzo e la sede del consiglio a Trieste sarà completamente sanificata tra oggi e domani. Anche le strutture sanitarie adottano provvedimenti di contenimento. Al Santa Maria della Misericordia di Udine l'hospice sarà trasferito al padiglione 5, trovandosi ora nella stessa palazzina della clinica di malattie infettive, mentre l'Asp La Quiete dispone l'interruzione degli accessi ai visitatori, istituendo un punto di ascolto e di informazione telefonico per gli aggiornamenti sulle limitazioni all'accesso e informazioni di tipo sanitario. Anche la cultura e lo spettacolo subiscono uno stop forzato. S'interrompe la stagione teatrale. A Udine il teatrone sospende tutte le attività rivolte al pubblico fino a venerdì 3 aprile, data in cui era atteso il Ceghedaccio che salterà quest'anno l'edizione primaverile, un duro colpo per il settore dell'intrattenimento, spiegano gli organizzatori.

Lisa Zancaner

