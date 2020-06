IL VIA QUESTA SERA

TORVISCOSA Anche Teatro nei Luoghi entra nella fase 3 e oggi potrà inaugurare la sua XIV edizione (compreso il recupero di alcune repliche dell'edizione XIII sospese dal Covid 19) ritrovando il contatto con il pubblico dei tanti Comuni aderenti alla rassegna curata da prospettiva T Associazione per la musica e la prosa e da teatrino del Rifo. Oggi alle 21 in Piazza del Popolo a Torviscosa in scena ci sarà Se non avessi più te, la più recente produzione del Teatrino del Rifo, di e con Manuel Buttus, in scena assieme alla cantante e attrice Nicoletta Oscuro e al chitarrista Matteo Sgobino. Uno spettacolo che prova a fare i conti con le ragioni per cui gli uomini temono cosi tanto di sentirsi depotenziati dalle loro fidanzate, mogli, amiche e si interroga sul percheé alcuni di loro arrivino a commettere omicidio. Lo spettacolo replica anche il 25 giugno ad Aiello del Friuli (Arena di Via Marconi), il 27 giugno a Trivignano Udinese - Borgo Clauiano (Antico Cantinone Azienda Vinicola Foffani), il 1 luglio a Marano Lagunare (Piazza Vittorio Emanuele II), il 2 luglio a Terzo d'Aquileia (Corte di Palazzo Vianelli), il 24 luglio a Carlino (Cortile Ex Latteria Turnaria), 1 agosto a Muzzana del Turgnano (Tendone area parrocchiale). A Teatro nei Luoghi debutterà in anteprima il 30 luglio a Ruda (Frazione di Saciletto) anche una novità del Teatrino del Rifo, la commedia È un mondo difficile, spettacolo di cabaret dall'ironia caustica e irriverente, tratto dall'opera prima di Alessandro Dalla Mora, viaggiatore e manager del vino, che farà sorridere sui nostri difetti e frenesie. Il programma prosegue anche alcune repliche di In My Bed la divertente conferenza - commedia sui misteri della sessualità friulana di Maurizio Zacchigna e con Roberta Colacino e Manuel Buttus. Il 24 giugno la si potrà vedere a Carlino (Cortile Ex Latteria Turnaria), il 26 giugno a Torviscosa (Piazza del Popolo), il 14 luglio ad Aiello del Friuli (Molino di Novacco), sabato 18 luglio a Palazzolo dello Stella (Aula Magna delle Scuole), il 23 luglio Terzo d'Aquileia, (Piazzetta di San Martino). Il 3 luglio a Bagnaria Arsa (Lascito Dal Dan) verrà proiettato il docu film Assetto di volo, con la regia di Giulio Venier.

