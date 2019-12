Il vescovo tra i carcerati per la messa di Natale

LA CERIMONIA

UDINE (A.L.) Solenne celebrazione del Natale questa notte in cattedrale a Udine: allo scoccare della mezzanotte comincerà la celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che nel pomeriggio, alle 16, anticiperà gli appuntamenti natalizi con la messa che celebrerà alla Casa fraternità sacerdotale, tra i preti anziani e ammalati. «Verso Gesù bambino si va solo in compagnia dei poveri. Il nostro Natale ci apra occhi e cuore e faccia spazio nella nostra vita e nelle nostre famiglie anche a chi è meno fortunato», ha scritto l'arcivescovo nel suo messaggio per il Natale inviato a tutte le comunità della diocesi, «Tra di noi c'è chi è in ansia per il lavoro, che soffre per la debolezza dell'età avanzata o della malattia, chi è lontano da ogni affetto caro, chi ha l'animo oscurato dalla solitudine; e quante altre povertà», ha aggiunto. In queste situazioni «possiamo offrire un raggio della speranza e il calore della solidarietà che Gesù ha portato e che ci fa sentire nel cuore», allora sì che «il nostro presepio sarà più vivo». Domani il pontificale sarà celebrato alle 10.30 in duomo, ma prima, alle 9, monsignor Mazzocato sarà nel carcere di via Spalato, per celebrare la messa natalizia con i reclusi e il personale carcerario. Il 26 dicembre, il presule sarà alle 9 tra i carcerati della Casa circondariale di Tolmezzo. Filo conduttore delle riflessioni natalizie dell'arcivescovo di Udine è l'ultima Lettera apostolica di Papa Francesco, intitolata «Admirabile signum» e dedicata al significato e al valore del presepio. «Di tanto in tanto il presepio è sottoposto a polemiche ricorda l'arcivescovo -; c'è chi vorrebbe relegarlo in luoghi privati, togliendolo da quelli pubblici che dovrebbero, invece, rimanere laici». Il Papa non si lascia catturare da tali dibattiti e «invita, piuttosto, ad accostarci a questa tradizionale rappresentazione della nascita di Gesù con stupore e meraviglia, come i bambini».

