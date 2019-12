Il vescovo: Francesco trovi il perdono in Dio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMUZZANA DEL TURGNANO Ora il tempo delle parole e dei giudizi umani è finito. Resta il silenzio e la preghiera recitata con compassione. Con un messaggio letto durante la funzione religiosa, l'Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato ha invocato la benedizione di Dio in occasione del funerale di Francesco Mazzega, il 38enne che si è tolto la vita sabato scorso, all'indomani della conferma della condanna a 30 anni, emessa dalla corte d'appello di Trieste, per l'omicidio della ex fidanzata, Nadia Orlando, di Vidulis di Dignano,...