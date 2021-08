Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERTICEUDINE Stretta sui controlli in tutto il Friuli in vista del Ferragosto. A stabilirlo è stato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Udine, riunitosi ieri in vista del fine settimana clou dell'estate.IL PROGRAMMADa un lato il costante monitoraggio del territorio, per evitare i classici fenomeni delittuosi come furti o rapine; dall'altro la vigilanza e la prevenzione per il rispetto delle...