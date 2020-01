Il Vecchio venerando predice un anno abbastanza positivo

IL RESPONSO

UDINE «Il fumo della pira del Pignarul grant è partito a Sud e solo dopo ha spirato verso Est e quindi la prima parte del 2020, secondo il vaticino del Vecchio venerando, porterà qualche difficoltà da affrontare: lavoreremo per mitigare i cattivi auspici dei primi tre mesi dell'anno, per riprendere con slancio a primavera e godere dopo agosto-settembre della positività che ci viene pronosticata». Così ha commentato il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga dopo aver preso parte al falò di Tarcento interpretato dal Vecchio venerando in base alla direzione del fumo, festa per eccellenza dell'Epifania friulana, sulla cima della collina di Coja. Secondo il Vecchio Venerando il vaticinio è nel complesso «abbastanza positivo. È crollato un pezzo di falò e questo lo interpretiamo tradizionalmente come segno di un evento un po' nefasto, ma è caduto verso l'interno e questo contiene l'effetto di negatività. Prevedo che di certo ci sarà molta siccità quest'anno e questo dovrebbe essere un ennesimo segnale da interpretare come urgenza a prenderci cura del nostro ambiente. Il cambiamento positivo lo aspetteremo verso agosto-settembre».

Tra tanti interventi di soccorso di questi giorni, il Soccorso alpino e speleologico ha avuto anche la passione di realizzare due momenti spettacolari di svago per il pubblico nelle piazze di Forni di Sopra e Trieste.

A Forni di Sopra si è festeggiato l'arrivo della Befana con la calata notturna dal campanile della Pieve, mentre a Trieste una altrettanto spettacolare calata dei Tre Re Magi ha intrattenuto un pubblico di circa duecento spettatori tra cui molti bambini. La calata dei Magi dal campanile della parrocchia di Gesù Divino Operaio di Trieste è avvenuta - come a Forni di Sopra - con un sistema a teleferica lungo le corde, sulle quali anche una grande stella cometa precedeva il percorso aereo. Assieme ai doni che recavano con sé i Re d'Oriente hanno richiamato l'attenzione sulla sicurezza in ambiente impervio, auspicando che il 2020 porti più consapevolezza e preparazione nell'affrontare i terreni accidentati.

La stessa stazione di Trieste ha svolto assistenza per le giornate di sabato e domenica alla Corsa della Bora, competizione podistica internazionale molto partecipata con circa 2.500 iscritti che si svolge tra Trieste e la Slovenia sul Carso. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico, che presidiavano i punti più impervi e insidiosi del tracciato in territorio italiano, sono intervenute nei quattro casi di infortunio che si sono verificati.

