Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀTARVISIO Rendere più facile a chi abita in montagna la possibilità di vaccinarsi senza costringere le persone del tarvisiano a percorrere anche centinaia di chilometri per raggiungere le varie sedi attualmente operative. Questo l'intento del primo vax day in Valcanale previsto per sabato 17 aprile e che vedrà protagonista il palazzetto dello sport di Tarvisio.IL CENTROQui, dalle 9 e fino alle 19.30, sarà aperto un centro...