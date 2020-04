L'INTERVISTA

UDINE Il 17 marzo, in Tribunale a Udine, avrebbe dovuto celebrarsi un'altra udienza testi nell'ambito del processo per il crac di CoopCa. Dovevano essere ascoltate le parti offese. Ma il processo è slittato alla successiva udienza già fissata in calendario. La prima data utile, ora, sarà il 20 aprile, salvo ulteriori slittamenti. Lo stesso 17 marzo, sempre davanti al Collegio, avrebbero dovuto essere ascoltati i primi testi nel processo a carico dell'assistente sanitaria trevigiana accusata di aver finto di somministrare i vaccini ad alcuni bambini in Friuli e a Treviso. Anche in questo caso l'udienza è stata rinviata.

Sono due delle decine e decine di udienze, penali e civili, che ogni giorno vengono rinviate in tribunale a Udine, come nel resto dei Palazzi di Giustizia di tutta Italia, a causa dell'emergenza Coronavirus. Sarà così almeno fino al 15 aprile, periodo in cui il Governo ha disposto lo stop alle attività giudiziarie non urgenti. Poi, salvo proroghe del provvedimento, dovrebbe cominciare una fase 2 con l'attività modulata, Tribunale per Tribunale, dal capo dell'ufficio sulla base della situazione sanitaria di ciascuna realtà. La situazione, allo stato, è complessa. Il presidente del Tribunale di Udine, dottor Paolo Corder, che insieme ad altri 34 colleghi ha scritto alle massime cariche politiche per invocare un provvedimento unitario su tutto il territorio nazionale anche dopo il 15 aprile, ci aiuta a fare chiarezza.

Presidente, ci troviamo di fronte a una sorta di sospensione feriale dell'attività e dei termini come avviene di norma ad agosto, nel periodo estivo?

«E' un modello simile ma con qualche restrizione in più. L'attività che svolgiamo ora è ancora più limitata. Ad esempio in agosto si possono depositare ricorsi d'urgenza ex articolo 700 per questioni riguardo un immobile. Ora no. Il ricorso d'urgenza si può fare solo per i diritti fondamentali della persona o della salute. Per esempio i trattamenti sanitari obbligatori».

Come procedono i rinvii delle udienze?

«Stiamo rinviando gradualmente, settimana per settimana. A quando? Sicuramente da giugno in avanti, ma molto dipende dal ruolo del singolo giudice. Ci sono ruoli del civile che consentono di non andare oltre luglio e settembre. Poi ci sono i ruoli del penale, più solidi, per cui sarà necessario rinviare oltre, tenendo conto anche dell'urgenza. Ovviamente, almeno per il primo periodo, ci sarà un allungamento dei termini di rinvio».

Quello di Udine è, notoriamente, tra i tribunali più performanti in Italia, ma questa interruzione come si ripercuoterà sull'attività futura?

«Dal punto di vista del personale siamo ridotti all'osso e non abbiamo nemmeno le competenze di natura economico-statistica per fare proiezioni sui riflessi che questa emergenza produrrà quando finirà. Spero di poterlo fare medio-tempore, se dovesse essere ulteriormente prorogato il periodo di sospensione. Sui numeri molto dipenderà anche dal problema economico. In questi anni abbiamo visto che la crisi economica ha ridotto le cause, soprattutto quelle civili, quindi non sappiamo cosa succederà. Una cosa che posso dire, anche senza numeri, è che ci sarà un'enorme mole di lavoro che dovrà essere svolta una volta finita l'emergenza».

Ovvero?

«Abbiamo la sospensione delle udienze e dei termini ma gli avvocati possono ancora depositare gli atti di citazione o un ricorso, ma in questo momento la nostra capacità di smaltimento non è quella ordinaria. Poi si aggiungeranno gli atti che sono ancora negli studi degli avvocati, che devono essere confezionati e che verranno depositati. Tutti poi vorranno ripartire velocemente».

Come procede il lavoro nelle cancellerie?

«Il ministero ha imposto lo smart working, ma l'80% del personale non è nelle possibilità di farlo. Facciamo i turni sulle urgenze e sui procedimenti non sospesi, la presenza in cancelleria è ridotta a un terzo o un quarto del personale. Circa il 10-15% lavora in smart working effettivo, gli altri lavorano o in turno in tribunale o in smart working atipico a casa, con copie in cartaceo. E poi ci sono da smaltire ferie, permessi e legge 104»..

Lo stop per ora è previsto fino al 15 aprile e poi?

«Si apre un periodo in cui, in linea teorica, ciascun Presidente di Tribunale può organizzare la fase 2 dopo aver sentito il presidente del consiglio dell'ordine e l'autorità sanitaria, a seconda della situazione sanitaria in quel momento in quella località, organizzare la successiva attività ampliandola, tenendola ristretta o adottando soluzioni da remoto. Io e altri 34 presidenti di Tribunali abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, delle Camere e al Ministro della Giustizia per chiedere di abrogare questa fase B che comporterebbe una differenziazione probabile tra i vari distretti e tribunali e aprirebbe la stura a possibili differenze anche enormi. Secondo noi occorrerebbe che fosse il ministro della Giustizia a organizzare il servizio in modo uguale per tutto il territorio italiano. Poi vedremo se il legislatore proseguirà a mantenere questa norma ci adegueremo e faremo quanto è possibile».

Avete già deciso nel caso come procedere a Udine?

«Non ancora, attendiamo qualche giorno per capire se ci sarà una proroga, se no attiveremo tutte le procedure per stilare un programma. E' chiaro che i due protocolli sulle udienze da remoto, civili e penali, da svolgersi privilegiando lo strumento Teams, che dovremo sottoscrivere giovedì, sarà una base sui cui lavorare per la fase 2 qualora si dovessero allargare le udienze».

Elena Viotto

