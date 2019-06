Il test di Fidenato: «Insetti ancora vivi dopo il contatto diretto con il prodotto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAUDINE «La sperimentazione sta continuando e non si registrano morie d'api». Giorgio Fidenato, noto per le sue battaglie per l'introduzione degli organismi geneticamente modificati in Italia, quando è venuto a conoscenza dell'indagine della Procura di Udine che ha rintracciato le presunte responsabilità di una moria d'api nel Friuli centrale nell'uso improprio di sementi di mais conciate con l'insetticida Mesurol, ha saputo subito da che parte stare e si è fatto promotore di un «saggio di tossicità», come lo chiama. In sostanza,...