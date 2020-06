«Una socioeconomia sostenibile del territorio che crei una filiera efficiente. Ricerca, innovazione, produzione e lavoro si adoperino a vantaggio di un consumo sostenibile». Lo ha auspicato ieri a Udine nell'auditorium della Regione il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Piero Mauro Zanin, chiudendo i lavori della seconda giornata che la V Commissione consiliare ha riservato ai temi di maggiore interesse per il Fvg relativi alle politiche dell'Ue. Lunga la serie di audizioni con i rappresentanti del tessuto sociale, economico, scolastico, politico, imprenditoriale e sindacale della regione, ciascuno portatore del proprio contributo sui singoli aspetti delle politiche locali in chiave comunitaria. L'auspicio è stato anche di «eliminare il vento antieuropeista ma anche a diventare partecipanti e non solo spettatori sulla scena europea», invitando a un maggior utilizzo dei fondi europei con programmi e progetti chiari da portare avanti. I lavori della Sessione europea si concluderanno a Trieste la prossima settimana: il Consiglio regionale esaminerà la proposta finale di risoluzione sul Programma di lavoro della Commissione 2020, denominato Un'Unione più ambiziosa.

