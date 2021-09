Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TEMA CALDOUDINE «Continua modifiche a spese dei cittadini per fare ciò che l'opposizione dice da tre anni» attacca la minoranza; «Il porta a porta funziona, nessun passo indietro, e le piazzole costeranno meno di 10mila euro» risponde la maggioranza. Le cinque isole ecologiche, annunciate dal Comune al posto dei bidoncini per alcuni grandi condomini in città, forniscono nuovo materiale alla polemica lunga ormai tre anni sulla raccolta...