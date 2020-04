LE IMPRESE

UDINE «In tutto questo disastro qualcosa di buono c'è». Parola di Piero Petrucco, vicepresidente e amministratore delegato della Icop spa di Basiliano. In un panorama lacrime e sangue, con molte aziende ancora chiuse e tanti dipendenti in cassa integrazione o in ferie forzate e previsioni finanziarie nerissime, «l'unico portato interessante di tutto questo macello», secondo lui, è l'accelerata sullo smart working, che ha aperto scenari «inimmaginabili fino ad un mese prima». Che lo hanno spinto, per esempio, a rimettere in un cassetto il progetto di ampliamento da 300 metri quadri di nuovi uffici e potrebbero portarlo a ripensare la mensa come un centro di smistamento per spese centralizzate. «Lo smart working da noi funziona». Ma non per tutti è così. Resta sullo sfondo della ripartenza anche il nodo figli. Quando molti operai torneranno in fabbrica, chi si occuperà dei bimbi, visto che i nonni, il porto sicuro di sempre, ora vanno tenuti a distanza per evitare rischi di contagio? Basteranno i bonus baby sitter e i congedi previsti dal Governo?

TELELAVORO

Il problema figli, assicura Petrucco, nella sua azienda (380 dipendenti, di cui 70 a Basiliano) non si pone. «Abbiamo il 100% in smart working e le mamme, circa 15, sono contente. Abbiamo chiuso tutto tre giorni prima del lockdown. Avevamo già ottimi server, abbiamo dovuto comprare solo alcuni portatili, stampanti, saponette per la connessione per i dipendenti. Le famiglie sono contentissime. Forse meno le donne sole. È andata così bene che vorrei adottare lo smart working in modo massiccio. Lunedì faremo una skypata e ci ragioneremo assieme». Il nodo distanze, poi, si annulla. «Ho delle ingegnere di Bergamo, Padova e Lecce che ora sono tutte a casa loro da un mese, lavorano in smart e sta andando benissimo. Il lavoro a distanza ho visto che funziona. Non lo avrei mai pensato fino a un mese fa». Il futuro della Icop, nella mente di Petrucco, è già molto smart. «Avevo presentato un progetto per aumentare di 300 metri quadri gli uffici e ho deciso che blocco tutto. Bisogna riorganizzarsi meglio. Per esempio, abbiamo una mensa meravigliosa: devo capire come rieditarla. Sto pensando ad un servizio centralizzato per la spesa, per non perdere tempo al supermercato. Poi, ognuno ritirerebbe la sua spesa. Pensavo anche di far fare qualche pasto pronto da distribuire ai dipendenti». Le trasferte? «Per fare una riunione di 3 ore in Norvegia andavano anche due giorni. Ora è tutto più facile». Non a tutti piace il telelavoro: «Molti imprenditori pensano che manchi il controllo. Serve un grande rapporto di fiducia».

BABY SITTER

Il nodo figli a casa-genitori al lavoro se l'è posto anche l'assessore Alessia Rosolen. «Come Regione abbiamo previsto i bonus per la conciliazione per i professionisti. Altro non saprei cosa fare finché continua il blocco». E quando riaprono le fabbriche? Basteranno bonus baby sitter e congedi? «Non credo si possa fare altro se non chiedere attenzione nell'organizzazione del lavoro, nell'incentivo dello smart working e nell'uso dei congedi. Lo metteremo nel documento che stiamo scrivendo». Alla Danieli, che lavora a ranghi ridotti «al 40%» da due settimane ed è «in rampa per la riapertura totale», spiegano che hanno dovuto chiudere il nido e la scuola aziendale (50 bimbi al nido, altri 50 alla materna e 90 alle elementari): «Ci atteniamo a ciò che le normative ci indicheranno». Intanto i bimbi della materna hanno appuntamento on line con la maestra due o tre volte la settimana e quelli della primaria fanno le videolezioni. Se per i lavoratori «stiamo studiando il discorso della densità», per i figli dei dipendenti «riattiveremo il servizio quando ci sarà concesso di riaprire. Noi saremmo disponibili a riaprire sicuramente il nido e un po' di materna, diradando le presenze e magari pensando a mezza giornata. Ma attendiamo indicazioni. Intanto abbiamo il 30% di mamme o papà in smart working. Gli operai con figli hanno usato o il congedo parentale o l'impiego delle ferie». Petrucco dovrà rinunciare quest'estate al campo estivo per i figli dei dipendenti e ha già accantonato l'idea della baby sitter aziendale («Ci abbiamo provato ma ognuno vuole la sua»). Intanto anche alla Eurobeton di Latisana (con 7 dipendenti), come in tutta la galassia San Marco (250), il gruppo è venuto incontro ai lavoratori. «Siamo molto sensibili al tema dei figli, io stessa ho tre bambini - spiega la vicepresidente Mariluce Geremia -. Abbiamo pensato di rimborsare interamente le spese per baby sitter e badanti da aprile a giugno. Poi acquisteremo una settantina fra pc e tablet per la didattica a distanza e copriremo il pagamento delle bollette di gas e luce per aprile e maggio: qualcuno ha già fatto richiesta. Abbiamo previsto un investimento di 100mila euro a carico dell'azienda fino a maggio. Se servirà, prorogheremo. Attivati dei buoni spesa ricaricabili: inizialmente caricheremo 50 euro. Inoltre abbiamo avviato un servizio di supporto psicologico».

Camilla De Mori

