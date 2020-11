Dalla Regione troppi pochi soldi per il Teatri Stabil Furlan. A dirlo è l'assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, dopo la seduta di giunta cui è stato deciso un contributo di 30mila euro a sostegno dell'ente voluto dal sindaco Pietro Fontanini e di cui il Comune è tra i sette soci fondatori. I fondi serviranno per sviluppare il progetto e la produzione dello spettacolo La casa di Siro Angeli. «Il Teatri Stabil Furlan è una delle iniziative che qualificano questa amministrazione. In questo anno terribile ha detto Cigolot -, non vogliamo far mancare il nostro contributo per lo sviluppo del progetto e il sostentamento dell'ente. Dalla Regione arrivano 90mila euro attraverso l'assessorato alle autonomie locali, contributo che riteniamo del tutto insoddisfacente: con il nostro impegno e quello degli altri soci, puntiamo a far crescere questa realtà e farla entrare a regime tra le realtà dello spettacolo riconosciute con un contributo dall'assessorato alla Cultura, così come gli altri teatri di produzione. Crediamo che con queste iniziative, abbia pieno titolo a un contributo più significativo».

