IL VERDETTO

TRIESTE Il Tar Fvg ha annullato una procedura negoziata indetta dall'Azienda regionale per il coordinamento della Salute (Arcs) al fine di acquisire urgentemente vario materiale di protezione individuale anti-Covid 19 nella parte riguardante il lotto 13: 80mila flaconi da 500 millilitri di soluzione idroalcolica in gel a base di alcool etilico o isopropilico. Il provvedimento, come i magistrati spiegano largamente nella sentenza, si deve al mancato requisito del materiale in questione di presidio medico chirurgico. La fornitura era stata aggiudicata alla Diversey, ma adesso l'accoglimento del ricorso proposto dalla controinteressata Cerichem Biopharm, imporrà all'Amministrazione sanitaria di procedere a una riscrittura della graduatoria relativa al lotto 13, con esclusione della ditta oggetto dell'impugnazione in quanto il suo prodotto appare difforme dalle prescrizioni di legge.

ARGOMENTAZIONI

Fra le varie argomentazioni del Tar, si legge in particolare che la natura di presidio medico chirurgico non consegue al mero riscontro di caratteristiche oggettive e predeterminate, ma sottende l'esito positivo di procedimenti autorizzatori complessi e pluristrutturati, che condizionano la stessa fabbricabilità e commerciabilità dei beni, oltre a determinare l'applicazione di un particolare regime di vigilanza e controllo. Inoltre, il relativo potere, attribuito alla competenza centralizzata del Ministero della Salute, non può essere ovviamente esercitato, sia pure in via incidentale, dall'Azienda sanitaria. Infine, secondo i giudici amministrativi la valutazione di sostanziale conformità operata della stazione appaltante contrasta con il fondamentale principio di par condicio tra concorrenti.

PRESIDIO

Ammettere un prodotto che non sia stato autorizzato e certificato come presidio medico chirurgico (Pmc) in osservanza alla legge speciale in materia (Dpr 392 del 1998), presenta normalmente, a prescindere dalla sua specifica composizione, costi di produzione più ridotti, considerato che per tale prodotto non devono essere soddisfatti (e mantenuti nel tempo) gli elevati standard richiesti dal Ministero della Salute per produrre e commercializzare i Pmc. Si tratta di requisiti che attengono alle caratteristiche degli impianti di fabbricazione, all'idoneità tecnica del personale ivi impiegato e financo al regime contrattuale adottato. E se non bastasse, le stesse autorizzazioni disciplinate dal Dpr del 1998 prevedono il pagameno di una tariffa di non trascurabile entità: si parla di 1.520,40 euro per l'autorizzazione alla commercializzazione e di 3.683,10 euro per l'autorizzazione alla produzione. In altre parole, il Tar constata che i prodotti non classificati come Pmc potevano essere offerti ad un prezzo inferiore rispetto a quelli autorizzati e pertanto la decisione dell'Azienda di non considerare necessaria la natura di Pmc ha di fatto ingiustamente penalizzato l'offerta avanzata dalla diretta concorrente.

Maurizio Bait

