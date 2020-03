LA SITUAZIONE

UDINE Frenano i decessi e i ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, che salgono a quota 472, facendo segnare 78 casi in più rispetto ai 394 del giorno precedente. La Casa di riposo di Mortegliano è diventata a tutti gli effetti un focolaio, per quanto circoscritto. Dopo la giornata nera di martedì, in cui i decessi erano stati 8, ieri in tutta la regione si è registrata una sola vittima del coronavirus, che porta a 31 il numero complessivo di morti. Il decesso, però, ha riguardato ancora una volta un ospite della stessa struttura di Mortegliano. I casi positivi in Fvg sono 462, di cui 180 a Trieste, 25 a Gorizia, 181 a Udine e 86 a Pordenone. Sono ricoverate 138 persone, di cui una trentina in terapia intensiva.

TAMPONI A TUTTI I MEDICI

Operatori sanitari in prima linea. Per loro si chiedono le massime misure di sicurezza. Lo fa anche l'Associazione dirigenti medici e sanitari (Anaao-Assomed) del Fvg. «Riteniamo che sino ad oggi la situazione sia sostanzialmente sotto controllo», afferma il segretario Valtiero Fregones; mettendo, però, sul tavolo del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, alcune richieste: in primis l'esecuzione di tamponi a tutti i medici, dirigenti sanitari, infermieri e personale di assistenza delle strutture sanitarie del Fvg. Seconda richiesta è la riconversione delle attività cliniche e assistenziali, da estendere alle strutture private accreditate e non accreditate «che, secondo alcune segnalazioni, continuano l'attività programmata di elezione». Infine, il potenziamento dei laboratori di microbiologia e virologia sulle 24 ore.

VENTILATORI AGLI OSPEDALI

Gli artigiani donano 20 mecchine per la respirazione assistita alle terapie intensive degli ospedali. I primi sei afferma il presidente dell'Associazione di Confartigianato, Pierino Chiandussi saranno consegnati, nel fine settimana, in Lombardia, a Bergamo e Milano, e, nei giorni seguenti, le restanti apparecchiature saranno consegnate ad altri ospedali particolarmente congestionati e in difficoltà per la carenza della strumentazione indispensabile alla cura dei pazienti. Siamo convinti che, facendo tutti la nostra parte, uniti, responsabili e solidali, potremo superare l'emergenza sanitaria e costruire le condizioni della ripresa economica».

CRI E FEDERFARMA IN CAMPO

La Croce Rossa del Fvg, in collaborazione con la Federfarma regionale, ha messo a punto un servizio gratuito di consegna dei farmaci a domicilio per le persone vulnerabili. Il servizio è rivolto agli Over 65 o a persone non autosufficienti e prive di supporto familiare e va a potenziare la rete di distribuzione sul territorio. Un'iniziativa che rientra nelle azioni de Il tempo della gentilezza, promosse dalla Cri. Oltre al numero verde 800.065510, l'utente può attivare il servizio chiamando la farmacia di riferimento, oppure la sede Cri più vicina o, ancora, il numero attivato dal Comune. Le consegne saranno effettuate da volontari della Croce Rossa in uniforme, che ritirano la ricetta e consegnano i medicinali.

POLEMICA SUI CERTIFICATI

Dopo la denuncia, fatta al Gazzettino da un medico di medicina generale, sulla mancata compilazione dei certificati di malattia da parte del Dipartimento di prevenzione, risponde l'Ordine dei medici. «Non corrisponde al vero che i pazienti contagiati o quelli in stato quarantena precauzionale siano costretti a fare la spola da un ambulatorio all'altro per ottenere il certificato spiega il presidente, Maurizio Rocco. L'ordine si era già da tempo attivato con il Dipartimento», che lo deve rilasciare in forma telematica (e non solo cartacea), inviandolo all'Inps e al datore di lavoro.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA