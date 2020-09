AMBIENTE

UDINE «Finalmente la Giunta Fedriga ha preso atto dell'errore e si è decisa a portare avanti il progetto avviato dal centrosinistra nella scorsa legislatura per candidare il Tagliamento a Riserva della Biosfera Unesco. Dopo due anni e mezzo di nulla e dopo le barricate del centrodestra in Consiglio regionale l'assessore Scoccimarro spaccia come un grande risultato la modifica del nome della sua Direzione sulla nostra delibera che giace dal 2017. Ottimo il risultato ottenuto dalla petizione: ora si vada avanti senza perdere altro tempo». Così la responsabile Ambiente della segretaria regionale Pd Fvg Sara Vito commenta l'avvio, deciso dalla Giunta Fedriga, delle attività necessarie alla predisposizione del dossier per la formalizzazione della candidatura dell'area del Tagliamento a Riserva della Biosfera Mab (Man and Biosphere) Unesco.

Vito, già assessore regionale all'Ambiente nella Giunta Serracchiani, ricorda che «abbiamo sbloccato anche 40 milioni di euro fermi da decenni per i lavori della messa in sicurezza del fiume» e sottolinea che «i percorsi il Tagliamento quale Riserva della Biosfera e quale bene naturale Patrimonio dell'Umanità non sono contrapposti, ma possono essere paralleli. Quello che serve ora è una volontà politica chiara, che riprenda in mano i rapporti che avevamo previsto con il Veneto, i Comuni, i Gruppi di azione locale (Gal), le associazioni ambientaliste e altri soggetti portatori di interesse».

NUOVA MANIFESTAZIONE

Ieri a Tabine di Villuzza di Ragogna si è tenuto l'art mob Salvamento, flash mob a carattere artistico/culturale in difesa del Tagliamento organizzato dal Comitato Arca. Molte le adesioni pervenute e le personalità che si sono alternate tra le ghiaie del Tagliamento, dagli artisti che hanno aderito alle due amministrazioni rivierasche che si affacciano alla stretta, a Legambiente, così come allo scrittore Tullio Avoledo e Alessandro Merci di Scuola Kayak Friuli.

«ATTENTI ALL'INGANNO»

«Riserva della Biosfera è il titolo assegnato dall'Unesco ai territori che hanno saputo gestire in modo equilibrato il rapporto tra uomo e ambiente e che, per il futuro, si impegnano nella direzione dello sviluppo sostenibile con il pieno coinvolgimento delle comunità locali - spiega il Comitato per l'autonomia e il rilancio del Friuli - altro è il titolo di Patrimonio dell'Umanità. La Giunta Fedriga (Lega Salvini) gioca al ribasso e non rinuncia alla possibilità di cementificare e distruggere la parte più affascinante e mozzafiato del Fiume Tagliamento. Chiede, al ribasso, il riconoscimento UNESCO di Riserva della Biosfera dopo aver negato ufficialmente in aula Consiliare, a Trieste, la richiesta del riconoscimento di Patrimonio dell'umanità. Così potrà permettere in un prossimo futuro, molto vicino, la cementificazione del nostro fiume spacciando per sostenibili opere assurde e inutili come un'autostrada con i piloni nel letto del fiume nel suo tratto più mozzafiato e lo sbarramento a Pinzano con una diga già considerata dannosa e inutile e per questo già cassata ufficialmente ben 15 anni fa».

