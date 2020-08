(lp) All'istituto superiore Il Tagliamento di Spilimbergo sono state definite le misure per la ripartenza dopo sei mesi di stop alle attività didattiche in presenza. Per i corsi di recupero, la prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà già domani. Per tutti gli altri il rientro in classe è invece previsto per mercoledì 16 settembre, ad eccezione degli alunni delle classi prime, che partiranno con un giorno d'anticipo. In totale ci saranno 44 classi: nel dettaglio saranno quattro le prime all'Itag, l'istituto tecnico agrario, due all'Iti, l'istituto tecnico industriale e due all'Itet, l'istituto tecnico commerciale e tecnologico. Otto saranno le seconde (cinque all'Itag, tre all'Iti, due all'Itet, in quest'ultimo caso essendo classi molto numerose probabile possano essere sdoppiate e se ne possa creare una terza), undici le terze (cinque all'Itag, tre all'Iti, e tre all'Itet), otto quarte (cinque all'Itag, due all'Iti e una all'Itet) e sette quinte (quattro all'Itag, due all'Iti, una all'Ipsc, l'ex Flora che chiuderà così il suo ciclo). «Lattività didattica - fa sapere la dirigente Lucia D'Andrea - sarà svolta in via prioritaria in presenza, tuttavia una parte residuale del monte ore potrebbe essere erogata attraverso una modalità di didattica digitale integrata. Attività in presenza per cui è stata studiato un piano orario, intanto per le prime due settimane di lezioni. In virtù di un'ottimizzazione degli spazi si prevede che, una volta a settimana, un gruppo di classi stia a casa e faccia lezione a distanza via web, ad eccezione delle prime, che saranno sempre in aula, per poter facilitare la conoscenza tra docenti e allievi».

