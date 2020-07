IL DIBATTITO

UDINE «Non hanno fatto bene i loro conti, ora ci sarà ben'altra mobilitazione, poiché il mondo culturale e quello accademico internazionale, che questo fiume lo ha studiato a fondo, hanno già dato la loro disponibilità a sostenere la richiesta che il Tagliamento diventi patrimonio Unesco».

Il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, è ancora più battagliero il giorno dopo la bocciatura (contraria tutta la maggioranza) in Consiglio regionale di una mozione, di sua iniziativa e firmata da tutta l'opposizione, che intendeva impegnare la Giunta regionale perché il Tagliamento diventasse patrimonio Unesco, ovvero patrimonio dell'umanità.

VISIONI DIFFERENTI

La divisione insanabile registrata in Aula aveva già dato qualche avvisaglia di sé nei giorni precedenti il Consiglio, prima ancora che l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, illustrasse un'azione sostanzialmente alternativa alla proposta di Moretuzzo. Essa prevede, in sintesi, di proporre all'Unesco il riconoscimento dell'«universo Tagliamento, comprendente il fiume, le sorgenti del Piave (in territorio veneto) le opere derivatorie e di bonifica del Medio e Basso Friuli realizzate nel Medio Evo, nel 1800 e negli anni 1920-1940». Nella versione dell'assessore, la Regione è da un anno che sta lavorando al progetto, ma «gli uffici non ne sanno nulla», reagisce l'indomani Moretuzzo che ha fatto una ricognizione. Già qualche giorno prima dell'approdo in Aula, comunque, la maggioranza aveva fatto arrivare segnali poco incoraggianti a Moretuzzo, data la contrarietà tra i consiglieri dell'area latisanese, preoccupati che il marchio Unesco possa frenare interventi per la sicurezza delle popolazioni rivierasche.

L'ex assessore alle Infrastrutture ora consigliera Dem, Mariagrazia Santoro, ha provato a rassicurare ma senza successo, evidenziando che «un riconoscimento Unesco non comporta vincoli ed è impensabile che non si voglia tutelare la vita dei cittadini e salvaguardare le aree limitrofe».

IN AULA

All'atto della discussione, giovedì la maggioranza aveva chiesto il ritiro della mozione, ma il Patto per l'autonomia ha proseguito per la sua strada, evidenziando che c'erano stati già parecchi giorni per formulare proposte emendative. È a questo punto che è entrato in campo il presidente dell'Aula Piero Mauro Zanin che, nel tentativo di non creare frizioni su un simbolo Fvg di tale portata, propone la sospensione dei lavori per la scrittura di un emendamento. «L'emendamento è risultato irricevibile ricostruisce Moretuzzo - perché poneva come prioritarie le opere, senza specifiche, per la sicurezza delle popolazioni rivierasche. Con un emendamento così prosegue - si sarebbe potuta legittimare anche l'intera canalizzazione del fiume».

Si va così al voto, con il risultato che la maggioranza boccia la prospettiva del Tagliamento patrimonio Unesco. «Uno schiaffo in faccia alla possibilità di creare un modello di sviluppo innovativo», afferma Moretuzzo, colpito che «tanti consiglieri friulani abbiamo preferito obbedire agli ordini di partito». E ancora: «Si rende evidente il perseguimento di un preciso disegno da parte dell'Amministrazione Fedriga, che basa la propria azione politica sulle deroghe». Di tutt'altro avviso la maggioranza. La mozione è «una strumentalizzazione in quanto non si fa alcun accenno alla salvaguardia delle popolazioni rivierasche e dei territori circostanti», afferma la consigliera leghista latisanese Maddalena Spagnolo. E il capogruppo del Carroccio, Mario Bordin: «Dispiace che i presentatori della mozione non abbiano accolto la nostra disponibilità e abbiano ritenuto di far prevalere la contrapposizione in Aula ad un dialogo costruttivo».

Antonella Lanfrit

