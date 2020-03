IL SOSTEGNO

PORDENONE «Abbiamo attivato uno sportello psicologico gratuito via Skype per garantire supporto agli infermieri». Lo annuncia Gianluca Altavilla, segretario provinciale del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Gli infermieri sono infatti i protagonisti della fondamentale battaglia contro il coronavirus: in prima linea nel curare i pazienti affetti dalla malattia, nel rispondere alle loro esigenze negli ospedali e sul territorio. Sono gli autori della maggior parte delle procedure aziendali all'interno dei percorsi clinici dei pazienti, in tutte le fasi della malattia.

Dal 13 marzo i primi a fare fronte ai grandi cambiamenti imposti dall'emergenza sanitaria sono stati gli infermieri della chirurgia: si sono adattati a diventare professionisti di infettivologia. «Un trauma nel trauma commenta Gianluca Altavilla - adesso tocca ai colleghi della medicina e tutta l'area dell'emergenza. Gli infermieri della terapia intensiva Covid entrano nel box del malato e ne escono soltanto a fine turno». E ancora: «Mandati al fronte senza né visita del medico competente né valutazione dell'idoneità - spiegava il segretario Altavilla - gli infermieri vengono trasferiti dall'oggi al domani in settori completamente diversi da quelli di appartenenza e sono costretti a modificare in itinere le modalità operative dell'assistenza al malato. Sono stremati, lavorano incessantemente, rischiano ogni giorno la salute per salvare quella del cittadino. Non possiamo che ringraziarli e far sentire loro che sappiamo cosa stanno facendo per la comunità. Rinunciano a ferie e riposi e soprattutto alla famiglia: chi può, per ridurre il rischio di contagio a figli e genitori, ha scelto di lasciare i primi dai nonni. Ci sono infermieri che non abbracciano i figli da venti giorni: si accontentano di salutarli dalla strada. Dietro a questi professionisti ci sono volti, storie, privazioni e sofferenza».

Da qui l'idea del Nursind di garantire un supporto psicologico agli infermieri, sfruttando le moderne tecnologie: «Assieme allo studio di psicoterapia Concetto di Pordenone abbiamo pensato, sfruttando il canale di Skype, di attivare uno sportello psicologico gratuito per supportare questi lavoratori in questo momento delicato e stressante ha annunciato Altavilla - la definizione di eroi va loro stretta: quella degli infermieri è la categoria che sta salvando l'Italia. Da considerare che in Friuli il 10% dei contagi è tra gli operatori sanitari».

