UDINE La sanità del Friuli Venezia Giulia scende dal podio di livello d'eccellenza per approdare, comunque, ai livelli di performance elevati. Ma è una pagella che, se da una parte vede promuovere i servizi sanitari dagli addetti ai lavori, professionisti, management aziendale e istituzioni, dall'altra non convince gli utenti, i più critici verso il Sistema sanitario regionale (Ssr) e il loro voto fa scivolare la nostra sanità dal quinto al decimo posto nell'arco di un solo anno. Il Sistema ha saputo rialzare la testa e ha riposto nell'armadio la maglia nera che solo due anni fa aveva portato la sanità del Fvg al penultimo posto a livello nazionale, nel gruppo di regioni appartenenti all'area critica per salire, lo scorso anno al quinto posto in classifica.

Nonostante la scivolata, però, anche quest'anno il Sistema sanitario regionale rientra di nuovo in quella parte della classifica che considera un Sistema sanitario d'eccellenza, area in cui il Ssr del Fvg sfiora il 56% in un range che va dal 33% che è il peggiore risultato fatto dalla Calabria al 71%, il migliore conquistato dalla Provincia autonoma di Trento. Questa è la fotografia delle performance dei sistemi sanitari regionali presentata dal Crea Sanità, il think-tank dell'Università di Roma Tor Vergata per la ricerca economica sanitaria che misura la soddisfazione sulle prestazioni del servizio sanitario rilevata da un panel di un centinaio di esperti provenienti da cinque categorie di portatori di interessi: utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale e industria medicale. Analizzando le singole categorie, le posizioni in classifica subiscono variazioni più o meno importanti rispetto al risultato complessivo del decimo posto. Chi è che dà voti alti e chi bassi alla sanità del Fvg?

Sembra piuttosto generosa la categoria delle istituzioni i cui rappresentanti promuovono con oltre il 60% la sanità regionale facendola piazzare all'ottavo posto. Quanto alla categoria delle professioni sanitarie, tra presidenti o segretari nazionali di società scientifiche e dell'università, rispetto allo scorso anno il Ssr perde posizioni in classifica, passando dall'ottimo terzo posto dello scorso anno per approdare in sesta posizione. Una grossa spinta che profuma di promozione arriva dalla categoria del management aziendale, un parere autorevole che arriva da direttori generali e direttori sanitari di aziende sanitarie. In questo ranking il Friuli Venezia Giulia recupera sette posizioni rispetto a quello generale, diventando terza in Italia. Un po' più severi i rappresentanti dell'industria medicale, ovvero i dirigenti delle aziende farmaceutiche, il cui giudizio porta la sanità regionale al dodicesimo posto, con una caduta di ben sei posizioni rispetto allo scorso anno. Ma il giudizio in assoluto più severo, una vera e propria bocciatura, è quello che arriva da presidenti e coordinatori delle associazioni di pazienti, la categoria utenti e cittadini che fanno perdere al Fvg ben sette posizioni, occupando il quint'ultimo posto con una scivolata di sette posizioni nell'arco di un solo anno. Il Rapporto, nella valutazione delle performance, compie un'analisi su numerosi indicatori che appartengono a cinque dimensioni: sociale (famiglie impoverite a causa di consumi sanitari); innovazione (la quota di interventi chirurgici per cui è stata adottata una tecnica non invasiva), economico-finanziaria (la spesa), di appropriatezza (ricoveri a rischio di inappropriatezza) ed esiti (aspettativa di vita, mortalità evitabile e quota di cittadini soddisfatti per l'assistenza medica e infermieristica ricevuta in ambito ospedaliero e territoriale).

Lisa Zancaner

