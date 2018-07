Il sindaco: steward urbani all'inizio del nuovo anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Le guardie giurate arriveranno in autunno, ma saranno una soluzione temporanea. Il sindaco Pietro Fontanini, infatti, annuncia che per l'inizio del 2019, al posto dei vigilantes privati, toccherà agli steward urbani, che aiuteranno le forze dell'ordine nel presidio del territorio, con un ruolo soprattutto di deterrenza e prevenzione. «Le guardie giurate sono una scelta temporanea ha spiegato il primo cittadino -, utile nell'immediato, mentre programmiamo il percorso per attivare il servizio degli steward urbani, come hanno...