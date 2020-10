LA SITUAZIONE

UDINE Due nuove vittime e 136 contagi nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. La nuova ondata del coronavirus continua a mantenere alta l'allerta in regione, anche alla luce dei nuovi focolai che emergono a livello territoriale e dell'aumento dei ricoveri ospedalieri ma dal Governatore Massimiliano Fedriga al momento ci sono rassicurazioni sul fatto che non verranno disposte nuove restrizioni. «In questo momento non ipotizzo niente e poi dobbiamo vedere in più settimane l'evolversi della pandemia» ha affermato il presidente della Regione.

IL BOLLETTINO

Dopo il record di mercoledì (182) ieri sono stati rilevati 136 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 5.027 tamponi effettuati (poco meno di mille in meno rispetto al giorno precedente). Si sono però registrati due decessi, un uomo residente a Codroipo di 66 anni ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine e un anziano classe 1943, ospite della residenza per anziani Casa Serena di Pordenone, struttura che aveva rifatto i conti con il virus da metà settembre scorso. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 5.928, di cui: 1.980 a Trieste (+41), 2.037 a Udine (+60), 1.261 a Pordenone (+22) e 621 a Gorizia (+12), alle quali si aggiungono 29 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.672. Restano stabili a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 32 i ricoverati in altri reparti (+4). I decessi complessivamente ammontano a 358, con le seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 78 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.898 (+36), i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 1.604 (+89).

I FOCOLAI

Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le scuole si registrano altre due positività al Covid nell'Istituto Deganutti di Udine e altre due collegate al focolaio della scuola elementare di Moruzzo. In ambito sanitario nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di tre infermieri e di un tecnico, mentre un infermiere è risultato positivo nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Inoltre da registrare la conferma della positività al tampone di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ovvero il dottor Milan Skrap. Isolati 54 studenti e 25 docenti per dei casi registrati all'Isis di Cervignano. Tutti dovranno sottoporsi a tampone.

Infine, tra i casi di giornata 18 sono minori. Tra questi un neonato, relativo al focolaio familiare di Valvasone Arzene che continua ad essere monitorato da diversi giorni.

IL SINDACO

Ad annunciare la sua positività poi attraverso un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti: «Fortunatamente non appena ho percepito i primi sintomi di un malessere che apparentemente poteva essere una semplice influenza, mi sono subito auto-isolato in casa ha raccontato - Una scelta che si è rivelata lungimirante, fatta ormai più di 5 giorni fa, e che non mi ha comunque impedito di portare avanti il mio lavoro da casa. Il vecchio sindaco analogico forzatamente in smart working. Sono ottimista e spero di riprendermi completamente la settimana prossima, e di poter rientrare con le dovute garanzie e controlli da parte dell'Azienda Sanitaria e del mio medico curante».

A Udine infine l'esibizione della Fanfara della Brigata Julia prevista per lunedì 19 ottobre nelle vie del centro è stata annullata.

PEGGIORA LA SLOVENIA

Anche ieri in Slovenia si è registrato un nuovo record di contagi, 745 su 5.287 test effettuati e un altro decesso che ha portato a 176 il numero delle vittime. In aumento anche i ricoveri in ospedale, ad oggi 222, dei quali 40 in terapia intensiva. Le autorità, dinanzi al costante aumento dei contagi, hanno annunciato nuove misure restrittive, spingengo il Paese sulla soglia di un nuovo lockdown. Da oggi, venerdì 16 ottobre, lo stato sarà diviso in zone rosse e zone arancioni. Le prime corrispondo alla parte centrale della nazione, le seconde a quelle periferiche e di confine. Chi abita nelle regioni rosse non potrà circolare nelle altre regioni arancioni, ad eccezione di alcuni casi particolari: l'uso della mascherina all'aperto sarà obbligatorio, tranne che per le attività sportive.

LO SCONTRO POLITICO

Se Fedriga afferma che occorre «avere maggior attenzione e deve continuare a prevalere un senso di grande responsabilità da parte di tutti per evitare l'aumento dei contagi il più possibile», dall'opposizione è intervenuto ieri Cristiano Shaurli: «Non possiamo più nasconderci dietro un dito: la situazione è di nuovo davvero grave. È grave nei Paesi a noi vicini, pensiamo alle dichiarazioni del primo ministro Kurz in Austria, pensiamo alla costituzione di nuove zone rosse in Slovenia, non servono meno tamponi, servono più tamponi, serve la capacità di tracciare i contagi, serve scaricarsi l'app Immuni, essere vicini e dare una mano ai nostri operatori sanitari».

