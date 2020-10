(mc) «Ritengo che la mitigazione del rischio idraulico nel basso corso del Fiume Tagliamento assuma importanza prioritaria per la salvaguardia delle popolazioni esposte e auspico, pertanto, che la stessa possa essere garantita attraverso la rapida individuazione e realizzazione di interventi strutturali condivisi e concertati tra le parti interessate, anche mediante la riattivazione del tavolo di raccordo istituzionale di cui mi ero fatto promotore». È questo il contenuto della lettera che il Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha inviato al sindaco di San Michele Pasqualino Codognotto. Borrelli non parteciperà alla manifestazione in programma sabato 24 ottobre, organizzata dall'amministrazione sanmichelina, alla quale è invitata la popolazione, «a causa di concomitanti impegni connessi all'emergenza Covid-19». Borrelli ha sempre condiviso nel corso dei tavoli le soluzioni proposte dal primo cittadino sanmichelino. Un problema sul quale Codognotto da anni sta facendo sentire la voce per una soluzione definitiva contro le piene del Tagliamento, chiedendo opere nel medio corso del fiume.

