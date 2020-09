(mc) Per la sicurezza idraulica a San Michele al Tagliamento, al via i lavori da 14 milioni di euro. In questi giorni sono in corso 28 trivellazioni sugli oltre 40 chilometri dell'argine del fiume Tagliamento, da Villanova della Cartera al confine con il Friuli, fino alla foce: profonde fino 20 metri, si potrà capire la composizione geotecnica dei terreni che costituiscono il corpo arginale e misurarne la consistenza. I dati verranno elaborati dall'Università di Padova e serviranno a decidere quali opere di difesa idraulica saranno da realizzarsi per rinforzare i corpi arginali come per esempio palancolature (lamine d'acciaio inserite nel terreno) o le rocce. «Auspichiamo sia il primo passo per arrivare alla reale soluzione di un problema che ci trasciniamo dal 1965 - spiega il sindaco di San Michele, Pasqualino Codognotto - Con i cambiamenti climatici le piene sono diventate una costante tanto che l'ultima di soli pochi mesi fa ha messo seriamente a rischio questo territorio. Il fiume venne definito rapace (rapax) dagli antichi romani per la velocità e irruenza con cui si avventa sui territori. Queste opere utili ma non sostitutive alle vasche di espansione o altre soluzioni nel medio corso per trattenere i picchi di ondate di piena».

