LE REAZIONI

UDINE Il sindaco di Palmanova chiede ai Nas di fare un'ispezione all'ospedale della città fortezza, diventato covid-hospital. «Continuerò allo stremo a ripeterlo, come sto facendo da mesi tramite tre lettere ufficiali, continui messaggi o sui giornali, rivolgendomi a Fedriga, Riccardi e all'Azienda Sanitaria udinese: il piano regionale per la gestione dell'emergenza era inadeguato ed è ormai completamente saltato. Medici e operatori sanitari sono allo stremo e non riescono più a fronteggiare l'emergenza. Lunghe file di ambulanze sostano per ore davanti ai Pronto soccorso. L'Ospedale di Palmanova è diventato un centro Covid, in cui si fatica a dare risposta ai bisogni dei malati. Per non parlare delle altre patologie, ormai da tempo senza risposte adeguate. Per questo, come fatto a Udine, chiedo ai Nas di controllare la situazione e ispezionare il nosocomio palmarino per vedere se sono rispettate le minime norme di sicurezza - dice Martines in una nota -. Mancano medici e operatori, mezzi e programmazione, c'è continua commistione tra malati e personale covid e non covid, l'emergenza è in seria difficoltà e le attese sono lunghissime». Così Martines si unisce al grido di allarme dell'Intersindacale medica dell'AsuFc.

Continuano le polemiche politiche. I Cittadini, con Simona Liguori, si dicono «solo parzialmente soddisfatti delle risposte ricevute» alla commissione consiliare sull'emergenza covidA: «Molti temi sono stati solo sfiorati». Adesso, aggiunge, «vogliamo mantenere il documento e implementarlo alla stregua di un Osservatorio che raccolga le ricadute che la seconda ondata della pandemia sta avendo sulla popolazione e sugli operatori della sanità, al fine di elaborare proposte che faremo pervenire periodicamente in Aula per dare il nostro contributo costruttivo». Cristiano Shaurli (Pd) ricorda che «oggi la priorità assoluta sono le persone, è salvare la ripresa evitando una terza ondata che sarebbe devastante soprattutto per le categorie più colpite. Basta alimentare malesseri, dar a intendere che in fondo si può osare, riunirsi in tanti a cena, andare a sciare o dove si vuole. Basta sottovalutare il fatto che i nostri ospedali sono allo stremo, come denunciano a una voce i sindacati dei medici e infermieri. Al contrario della Lega che a Roma occupa il Parlamento, il Pd del Friuli Venezia Giulia dimostra una responsabilità di cui si potrebbe giovare anche la maggioranza». «Nessuna lezione da chi ha tagliato 700 posti letto», attacca Mauro Bordin (Lega): «In Terza Commissione consiliare, è emerso come dal 2013 al 2018 con il Governo Serracchiani i posti letto negli ospedali siano stati tagliati di circa 700 unità, mentre nei primi due anni del mandato Fedriga ne siano stati recuperati 400, un miglioramento riconosciuto dallo stesso Governo giallorosso». «Abbiamo ereditato una sanità decostruita e demotivata, con alla base una sottrazione di 700 posti letti perpetrata dalla riforma Serracchiani-Telesca. In un momento di emergenza generalizzata si abbia la compiacenza di liberarsi dalla fregola dell'autocompiacimento e si assumano i necessari rigore e responsabilità anche nella comunicazione come ogni incarico politico esige», rileva la parlamentare Sandra Savino. A Udine Federico Pirone (Progetto Innovare) si preoccupa per la pressione sull'ospedale di Udine: «L'esaltazione relativa ai pochi problemi avuti in città durante la prima ondata, lascia il passo a preoccupazione e disorganizzazione dei Servizi. E in tutto questo il sindaco Fontanini si impegna con tenacia e forza per le luminarie di Natale e i Mosaici di benvenuto», dice Pirone, che invita la giunta a «esigere immediatamente iniziative riparatorie che mettano in sicurezza il Pronto Soccorso e i reparti ospedalieri».

