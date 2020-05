IL VERTICE

UDINE E' stato un incontro cordiale ma fermo nei punti da affrontare quello che si è tenuto ieri (giovedì 7 maggio) in videoconferenza tra i sindaci dei Comuni balneari del G20s e il Sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta.

I temi urgenti posti sul tavolo discussione ieri e illustrati dal sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani e il sindaco di San Michele al Tagliamento Bibione Pasqualino Codognotto riguardavano: rimodulazione del fondo di solidarietà, interventi a sostegno di imprese e lavoratori della filiera turistica (Cig, Nasp), interventi a sostegno dei bilanci comunali.

Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, ha ribadito la necessità di avere immediatamente da parte del Governo le risposte a 6 domande fondamentali. «La prima legata alla data di apertura della stagione, che per noi può essere fissata il primo di giugno - ha spiegato - in quanto è assolutamente fondamentale per le aziende di tutta la filiera turistica conoscere quando potranno operare per avere il tempo, e quindi lavorare a ritroso, al fine di riorganizzare la propria attività nel rispetto delle misure igienico-sanitarie. La seconda, connessa alla prima e in particolare rivolta a conoscere i protocolli igienico-sanitari ufficiali, strumentali alla predisposizione delle misure che dovranno essere osservate dalle aziende del settore turistico a prevenzione e contrasto del Coronavirus. Terza, la data di apertura dei confini regionali, per garantire una mobilità legata alle vacanze all'interno del territorio italiano».

Altre richieste, la data di apertura dei confini con l'estero o la costituzione di corridoi preferenziali con alcuni Stati, ipotesi sulla quale il sottosegretario ha spiegato che si sta lavorando a livello europeo. Quinta, le misure di sostegno per tutti i lavoratori ricompresi all'interno della filiera turistica e le misure di sostegno per le imprese del settore. Sesta, le misure predisposte dal Governo di sostegno ai bilanci dei Comuni turistici, che saranno penalizzati dalla situazione complessiva.

Sulla data di apertura, Baretta ha ribadito come il Governo stia valutando l'andamento della curva epidemiologica di queste due settimane e solo all'esito di questo andamento potranno comunicare tale data, confermando anche che si sta lavorando su cinque bozze di Protocollo, suddivise per tipologia di attività che dovrebbero venir pubblicate nell'arco dei prossimi giorni.

Il Sottosegretario ha fatto altresì presente come il Governo abbia manifestato la volontà di creare un bonus vacanza per famiglie, declinato nella forma di un credito d'imposta in grado di incentivare il turismo italiano.

«Per noi la stagione può aprire il primo di giugno, ma sappiamo altrettanto bene che questa scelta dipenderà dal Governo» ha chiosato il sindaco di Lignano.

