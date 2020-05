NUOVE MISURE

UDINE Sconti Tari e Cosap; sostegno agli affitti, possibilità di ampliare i propri spazi all'esterno fino al 100 per cento: Palazzo D'Aronco ha annunciato un'ingente manovra per andare incontro alle difficoltà delle attività economiche e ieri ha illustrato le misure alle associazioni di categoria, che, al termine dell'incontro, si sono dette soddisfatte.

«La Regione ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini -, ha messo a disposizione della città di Udine 929mila euro per l'abbattimento di Tari e Cosap (rispettivamente 676mila e 253mila euro, ndr), a condizione che il Comune ne metta altrettanti. Noi faremo di più: stanzieremo una somma più consistente di quella richiesta, per dare un segnale chiaro e concreto alle categorie economiche in difficoltà non solo a causa dell'epidemia del coronavirus, ma anche di una gestione centrale che inspiegabilmente non tiene conto delle differenze tra territori. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, nella speranza che da Roma arrivino misure concrete e informazioni chiare su come attuare la Fase 2».

GLI INCENTIVI

Per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione vuole concedere gratuitamente un aumento del 100 per centro e sarà snellita la relativa procedura burocratica. Tra le misure, anche quella di chiudere, nei fine settimana, alcune vie della città (come via Poscolle) per dare modo ai locali e ai ristoranti di uscire in strada.

Agli artigiani (ieri era presente Confartigianato) verrà inoltre data la massima flessibilità per l'orario di lavoro, mentre verrà definito un sistema di sgravi per le affissioni. Chi ha già pagato un servizio che è risultato poi sospeso non pagherà fino al recupero di quanto versato. «In questo momento ha spiegato l'assessore al Bilancio, Francesca Laudicina -, le attività non devono nulla al Comune perché abbiamo differito tutto al 30 settembre e, per allora, c'è il tempo di fare le manovre necessarie ed eque. Stiamo già facendo le simulazioni per la copertura di tre mesi della Tari per le utenze non domestiche, pari a 1,35 milioni. A questo si aggiungerà la Cosap, il 20 per cento degli affitti e la parte riguardante il sociale. La Regione ha dato la possibilità di utilizzare i fondi ordinari in spesa corrente. Abbiamo un avanzo di 9,6 milioni e sicuramente ne useremo una parte a sostegno di categorie e famiglie. Speriamo che arrivi presto il Decreto Aprile del Governo, per avere le risorse a copertura delle minori entrate e capire il quadro».

Il Comune ha quindi accolto parte delle richieste delle categorie (anche se Conferescenti chiedeva l'azzeramento di Tari e Cosap fino a fine anno). «Abbiamo avuto le risposte che aspettavamo dal Comune ha detto il presidente di Confcommercio, Giuseppe Pavan -. Fondamentale la sospensione delle imposte locali fino a settembre, cui si aggiunge la manovra regionale: i contributi a fondo perduto e il taglio di Tari, Tosap e Cosap sono esattamente quello che chiedevamo».

PRIME CONSEGUENZE

Nel frattempo, il lockdown fa sentire le sue conseguenze peggiori. Luca Rizzi, titolare dell'Osteria del Barbe in vicolo Gorgo, ha già annunciato che non riaprirà il locale: troppo poco, lo spazio, per riuscire a portare avanti l'attività con ingressi contingentati, senza perderci. Il gestore aveva comunque deciso di spostare il bar in un posto più grande prima del coronavirus, ma le restrizioni anti-contagio lo hanno spinto a optare per la chiusura, in attesa della nuova sede. In piazza Primo Maggio, invece, è stato messo in vendita, a 30mila euro, il Bar Beethoven: la titolare, che lo gestiva da più di 11 anni, ha spiegato la sua sofferta decisione su facebook: Non ho quel tempo e quella liquidità economica indispensabile per continuare.

TATUATORI

Anche i tatuatori hanno inviato in Regione le loro proposte per una ripartenza in sicurezza, altrimenti, secondo la categoria, c'è il rischio che si inizi a operare illegalmente in casa. Dato che gli operatori già osservano stringenti norme igienico-sanitarie, i professionisti propongono l'adozione del sistema di prenotazione online o per telefono, il rilevamento della temperatura all'ingresso, la presenza di un solo tatuatore e un solo cliente e l'obbligo per quest'ultimo di indossare guanti, mascherine, visiera o occhiali protettivi.

