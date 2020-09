IL SINDACO

AQUILEIA È morta, dopo essere stata colpita dal marito. L'hanno sentita urlare e chiedere aiuto. Poi, l'hanno vista nel cortile di casa, con la testa appoggiata al muretto, vicino al cancello, e tanto sangue addosso. Una scena impressionante, racconta chi c'era. Poi il tentativo disperato di rianimazione, la corsa in ospedale a Palmanova in ambulanza. «Purtroppo la signora Marinella Maurel non ce l'ha fatta», diceva ieri sera a tarda ora il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, fra i primi ad accorrere sul posto, nella casa di corso Gramsci, in un'area residenziale della cittadina della Bassa. «È una cosa pesantissima per Aquileia. Il marito Livio Duca, anche lui del 54, sarebbe stato fermato per omicidio. Ero nella caserma dei carabinieri, lo hanno portato lì». Cosa sia successo in quella casa è presto per dirlo. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Palmanova guidata dal capitano Stefano Bortone. La donna sarebbe stata colpita con una lama al culmine di una lite. Pare che ci fossero state delle tensioni anche nei giorni precedenti.

IL FATTO

Erano circa le 18.30. I vicini hanno dato l'allarme e subito si è mossa la macchina dei soccorsi. A quanto pare, dalle prime notizie filtrate, la signora Marinella, classe 1954, sarebbe stata colpita dal marito Livio Duca, come conferma il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino. «È stata accoltellata dal marito. Sembrava che dopo una lunga rianimazione da parte dei sanitari arrivati sul posto la signora stesse respirando in autonomia. Poi, però, le ferite devono essersi rivelate troppo gravi e purtroppo è morta in ospedale. Sulla dinamica particolari non ce ne sono». Poi, lo straziante post del sindaco su Facebook per informare la comunità della morte della donna: «Ho appena ricevuto la notizia che la signora Marinella non ce l'ha fatta. Oggi nella nostra comunità si è consumata una tragedia difficile da capire e metabolizzare. Non possiamo che rispettare il silenzio, raccoglierci attorno alla famiglia, a cui vanno le mie e le nostre condoglianze, e attendere che le autorità competenti facciano gli accertamenti dovuti. È in momenti come questo che ci rendiamo conto di quanto sia importante stare vicino agli altri ogni giorno per aiutare e aiutarci».

LA COPPIA

La coppia, dice il primo cittadino, non aveva mai dato da pensare alcunché. «In paese ci si conosce un po' tutti, ci si vedeva spesso a bere il caffè in piazza. Apparentemente sembrava una famiglia tranquilla. Lei casalinga, pensionata come lui, che prima era impresario, aveva una ditta termoidraulica». In Comune, dice il sindaco, nessuna segnalazione di disagio o difficoltà che richiedesse l'intervento del Municipio. «Appena mi hanno informato - prosegue il sindaco - sono accorso subito nella casa di corso Gramsci. Ero nelle vicinanze. Ho visto la signora in un lago di sangue. Mi hanno detto che lei ha urlato chiedendo aiuto. Il marito era lì. Sono accorsi i vicini e chi era nelle vicinanze e hanno chiamato i soccorsi».

«Ero appena passata in farmacia - racconta una passante - quando ho visto questa donna tutta insanguinata con la testa appoggiata al muretto dentro il cortile di casa e la gente fuori in allarme. I vicini dicevano: forse sarà caduta. Poi, hanno capito. Ho sentito che chiamavano il 112. Una scena impressionante». Dopo la rianimazione, intorno all'ora di cena, spiega il sindaco, «la signora è stata portata via in ambulanza. C'era anche l'elisoccorso». Poi è morta. Sulla dinamica e sulle ragioni che hanno spinto a questo drammatico gesto stanno indagando i carabinieri.

