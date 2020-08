LE REAZIONI

LIGNANO C'è chi si interroga sul legame scuola e famiglia. E chi chiede maggiori controlli. La violenza sessuale subita da una 15enne veneta sulla spiaggia a Lignano non lascia indifferente nè il mondo della scuola nè la politica.Secondo Claudia Sacilotto, segretaria della Cisl Fvg, si impone una riflessione. Parla di genitori sempre più soli, di un legame sempre più fragile tra scuola e famiglia. «È l'educazione riflette la sindacalista la scommessa su cui puntare, l'unico argine ad una violenza e ignoranza ormai dilaganti, purtroppo anche tra i più giovani. È per questo che l'impegno deve essere quello di garantire a tutti i costi l'apertura delle scuole a settembre: il legame tra scuola, famiglia, istituzioni deve essere quanto prima rinsaldato».

Rispetto al gravissimo episodio di Lignano «possiamo fare tutti i discorsi possibili si legge in una nota del sindacato ma ora è fondamentale non spostare il baricentro, che resta l'urgenza di supportare le famiglie e di garantire piena sicurezza ed una convivenza rispettosa. Secondo Sacilotto, oggi c'è poco da stare tranquilli: «Una situazione sicuramente aggravata dal vuoto lasciato dal sistema educativo italiano, in balia di una totale improvvisazione. Le incertezze sulla ripresa scolastica di settembre sono ormai notizia quotidiana quasi che ci vogliano già abituare all'idea che la scuola non ripartirà, nonostante siano passati sei mesi dalla chiusura e di tempo per trovare soluzioni praticabili ce ne sia stato abbastanza». Il sindacato è vicino alla famiglia della ragazza abusata ed elogia le forze dell'ordine per la risposta data. «Restano tuttavia tanti interrogativi aperti, a partire dal ruolo e dalla gestione dei centri che si occupano di minori problematici e con precedenti», osserva Sacilotto.

A chiedere maggiori controlli è la leghista latisanese Maddalena Spagnolo. «Lo stupro - afferma - è una delle violenze più rivoltanti cui può essere sottoposto un essere umano e quando addirittura la vittima è un adolescente di 15 anni il fatto risulta ancora più offensivo. Dobbiamo contrastare da subito questi comportamenti e l'atteggiamento di sottovalutazione che in parte, purtroppo, ancora esiste, come ha dimostrato la vicenda dei ragazzi che qualche tempo fa esibivano la dicitura di centro stupri e lo cito senza voler accusare impropriamente nessuno».

Secondo Spagnolo, da tempo si percepisce una maggiore insicurezza dovuta a una lenta, ma inesorabile perdita di identità e solidarietà sociale che un tempo caratterizzava le nostre comunità. «Questo clima - avverte - costituisce terreno fertile per un'intensificazione di fatti sempre più gravi ed efferati. È evidente la necessità di maggiori e mirati controlli, perché se è vero che i presunti responsabili sono stati individuati subito, è altrettanto vero che ciò che è accaduto non avrebbe dovuto succedere».

