(al.pi.) Il sindaco consegnerà oggi il sigillo della città all'Ospedale di Udine, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria. La cerimonia si terrà nel Salone del Popolo a Palazzo D'Aronco, alla presenza, oltre che della giunta comunale, del direttore generale dell'Azienda, Massimo Braganti, del direttore sanitario Laura Regattin e del vicegovernatore e assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi. La decisione di consegnare il sigillo, su iniziativa dello stesso Pietro Fontanini, era stata annunciata il 16 giugno: «È un atto dovuto e un ringraziamento aveva detto l'assessore comunale alla sanità, Giovanni Barillari - per il sacrificio, senso del dovere e abnegazione del personale del Santa Maria della Misericordia nel fronteggiare la situazione. È stata una grande sfida, un momento drammatico che ha permesso però di superare modelli organizzativi e consuetudini prima consolidate perché c'era un nemico comune e mai visto prima da fronteggiare. La cosa positiva, nel dramma, è che sono cadute tutte le barriere, se mai ce ne fossero state ancora, tra Università e Ospedale; si sono attivate dinamiche di integrazione tra le specializzazioni, sorte spontaneamente, ma con la regia della direzione strategica dell'ospedale che ha ben operato. Tutti hanno collaborato fianco a fianco con cuore e passione nell'interesse dei malati. Cambiamenti positivi che rimarranno. L'Ospedale si è comportato benissimo e la qualità delle cure e dell'assistenza prestate sono state di eccellenza a livello nazionale: lo confermano i dati, le percentuali di guarigione sono state di altissime livello Per questo la città sente di dover dare un segno di riconoscimento e gratitudine per quanto fatto nel nostro storico ospedale».

