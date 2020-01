IL SERVIZIO

UDINE (E.B.) Sarà nuovamente attivo da metà gennaio il servizio di soccorso agli animali selvatici, che la Regione affida con convenzioni ad enti esterni. Lo precisa l'assessore regionale Stefano Zannier, che spiega come «il processo di esternalizzazione dei servizi di soccorso, assistenza e recupero della fauna selvatica ferita, in difficoltà o morta rinvenuta sul territorio regionale, è in fase di completamento e si concluderà entro la metà del mese di gennaio, tempo tecnico necessario all'assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dalla legge di stabilità 2020». Dunque spiega: «Il mancato rinnovo delle convenzioni in essere è stato necessario per adeguare al rialzo le dotazioni finanziarie, visto anche l'incremento dell'attività registrato nell'anno trascorso». Commenta il consigliere regionale Walter Zalukar (Misto): «Dopo le doverose verifiche, si è potuto appurare che la convenzione regionale, articolata per le diverse aree geografiche, è in via di rinnovo e quindi si possono rassicurare i cittadini che a breve sarà ristabilito questo servizio a tutela della fauna selvatica». «Sembra - aggiunge - che il lavoro degli uffici regionali preposti al rinnovo sia stato più complesso del previsto, visto il necessario adeguamento della convenzione stessa per far fronte, in sicurezza, a questioni di salute pubblica quali le procedure da applicare per fronteggiare, ad esempio, la peste suina africana. Certamente c'è stata un'interruzione che non avrebbe dovuto verificarsi, ma a breve la criticità dovrebbe rientrare». Ad intervenire è anche Ilaria Dal Zovo (M5s): «La Direzione regionale competente ci ha assicurato che a breve arriverà la comunicazione di proroga della convenzione tra Regione e Enpa per il soccorso agli animali. Un fatto positivo ma ci auguriamo che venga al più presto risolto definitivamente il problema in tutta la regione, in modo che non avvengano più disservizi come quello avvenuto in questi primi giorni dell'anno». E prosegue: «Numerose associazioni ma anche singoli cittadini ci hanno contattato per conoscere la questione, ci siamo rivolti alla Direzione la quale ha spiegato come non fosse possibile procedere alla proroga della convenzione fino alla pubblicazione della legge di bilancio sul Bollettino ufficiale della Regione. Pubblicazione che è avvenuta il 3 gennaio scorso e che rende ora possibile la proroga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA